Dramat na treningu! Gwiazda Barcelony wykluczona z gry na 5 miesięcy

Do pechowego zdarzenia doszło w niedzielę na treningu hiszpańskiej kadry, przygotowującej się do wtorkowego rewanżu z Niemcami w finale Ligi Narodów, w efekcie niefortunnego upadku 27-letniej zawodniczki.

„Aitana Bonmati przeszła udaną operację złamanej lewej kości strzałkowej. Przewidywany czas rekonwalescencji wynosi około pięciu miesięcy” – poinformowała Barcelona w komunikacie prasowym.

Takie założenie wskazuje, że jest szansa, iż Bonmati może zdążyć na finał Ligi Mistrzów, zaplanowany na 23 maja w Oslo, o ile Barcelona się do niego zakwalifikuje.

Hiszpanka w latach 2023-25 otrzymała Złotą Piłkę dla najlepszej zawodniczki świata. W tym samym okresie trzykrotnie wygrała plebiscyt FIFA. W 2023 roku zdobyła z reprezentacją mistrzostwo świata.

Transmisja meczu Hiszpania - Niemcy we wtorek 2 grudnia od 18:20 w Polsacie Sport 3.

psl, PAP