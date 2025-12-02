Dramat na treningu! Gwiazda Barcelony wykluczona z gry na 5 miesięcy

Piłka nożna

Uznawana za najlepszą piłkarkę świata Hiszpanka Aitana Bonmati, triumfatorka najważniejszych plebiscytów w trzech ostatnich latach, w wyniku złamania kości strzałkowej lewej nogi będzie pauzować około pięciu miesięcy - poinformowała we wtorek FC Barcelona, w której gra wspólnie z Ewą Pajor.

Piłkarka reprezentacji Hiszpanii w czerwonej koszulce z numerem 5 kopie piłkę na boisku.
fot. PAP
Piłkarka Barcelony i reprezentacji Hiszpanii po kontuzji wróci do gry za kilka miesięcy

Do pechowego zdarzenia doszło w niedzielę na treningu hiszpańskiej kadry, przygotowującej się do wtorkowego rewanżu z Niemcami w finale Ligi Narodów, w efekcie niefortunnego upadku 27-letniej zawodniczki.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie tylko Lewandowski. Gwiazdy na wylocie z Barcelony. To będzie rewolucja!

 

„Aitana Bonmati przeszła udaną operację złamanej lewej kości strzałkowej. Przewidywany czas rekonwalescencji wynosi około pięciu miesięcy” – poinformowała Barcelona w komunikacie prasowym.

 

Takie założenie wskazuje, że jest szansa, iż Bonmati może zdążyć na finał Ligi Mistrzów, zaplanowany na 23 maja w Oslo, o ile Barcelona się do niego zakwalifikuje.

 

Hiszpanka w latach 2023-25 otrzymała Złotą Piłkę dla najlepszej zawodniczki świata. W tym samym okresie trzykrotnie wygrała plebiscyt FIFA. W 2023 roku zdobyła z reprezentacją mistrzostwo świata.

 

Transmisja meczu Hiszpania - Niemcy we wtorek 2 grudnia od 18:20 w Polsacie Sport 3.

psl, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
AITANA BONMATILIGA NARODÓWPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Legia Warszawa - Sparta Praga. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 