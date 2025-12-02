Duża zmiana w F1! Dotyczy Verstappena

21-letni Hadjar zrobił duże wrażenie w swoim debiutanckim sezonie w siostrzanym zespole Red Bulla - Racing Bulls, m.in. zajmując trzecie miejsce w Grand Prix Holandii pod koniec sierpnia. Teraz będzie jeździł u boku Verstappena, czterokrotnego mistrza świata.

ZOBACZ TAKŻE: Ferrari nie żyje. Fatalny wypadek

Tsunoda, jak poinformował zespół, pozostanie w Red Bullu w roli kierowcy rezerwowego.

Natomiast mający szwedzkie i brytyjskie obywatelstwo Lindblad przeszedł do Racing Bulls z Formuły 2 i będzie jedynym debiutantem w 2026 roku.