Duża zmiana w F1! Dotyczy Verstappena

Francuz Isack Hadjar zastąpi Japończyka Yuki Tsunodę w roli partnera Holendra Maxa Verstappena w drużynie Red Bull w przyszłym sezonie, natomiast brytyjsko-szwedzki kierowca Arvid Lindblad dołączy do Liama Lawsona z Nowej Zelandii w Racing Bulls - ogłosiły zespoły Formuły 1.

Kolorowy bolid Formuły 1 ściga się po torze.
fot. PAP/EPA
Isack Hadjar

21-letni Hadjar zrobił duże wrażenie w swoim debiutanckim sezonie w siostrzanym zespole Red Bulla - Racing Bulls, m.in. zajmując trzecie miejsce w Grand Prix Holandii pod koniec sierpnia. Teraz będzie jeździł u boku Verstappena, czterokrotnego mistrza świata.

 

Tsunoda, jak poinformował zespół, pozostanie w Red Bullu w roli kierowcy rezerwowego.

 

Natomiast mający szwedzkie i brytyjskie obywatelstwo Lindblad przeszedł do Racing Bulls z Formuły 2 i będzie jedynym debiutantem w 2026 roku.

