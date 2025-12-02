Dwa medale Polski na mistrzostwach Europy! Świetny start rywalizacji w Lublinie
Podczas mistrzostw Europy na krótkim basenie w Lublinie po brąz sięgnęły Polki w sztafecie 4x50 m st. dowolnym. Chwilę później w tej samej dyscyplinie srebro zgarnęli Polacy.
Dwa medale dla Polski na mistrzostwach Europy
Nasze panie startowały w składzie: Kornelia Fiedkiewicz, Julia Maik, Barbara Leśniewska i Katarzyna Wasick. Natomiast Polskę w rywalizacji panów reprezentowali: Piotr Ludwiczak, Ksawery Masiuk, Mateusz Chowaniec i Kamil Sieradzki.
