Dwa medale Polski na mistrzostwach Europy! Świetny start rywalizacji w Lublinie

Podczas mistrzostw Europy na krótkim basenie w Lublinie po brąz sięgnęły Polki w sztafecie 4x50 m st. dowolnym. Chwilę później w tej samej dyscyplinie srebro zgarnęli Polacy.

Polski pływak w czepku z biało-czerwoną flagą opiera się o tor pływacki.
fot. PAP
Nasze panie startowały w składzie: Kornelia Fiedkiewicz, Julia Maik, Barbara Leśniewska i Katarzyna Wasick. Natomiast Polskę w rywalizacji panów reprezentowali: Piotr Ludwiczak, Ksawery Masiuk, Mateusz Chowaniec i Kamil Sieradzki.

 

Więcej informacji wkrótce.

PAP
