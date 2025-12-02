Hiszpania wygrała Ligę Narodów! Trzynaście minut zdecydowało o losach finału

Obie drużyny spotykały się po raz kolejny po tym jak pierwsze finałowe spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Również pierwsza połowa drugiego meczu nie zapowiadała obfitującego w trafienia starcia. Swoich sił po stronie Hiszpanii próbowała Esther Gonzalez Rodriguez, ale to było zbyt mało, aby zagrozić bramce Ann Katrin Berger. Po drugiej stronie aktywne były Nicole Anyomi oraz Jule Brand, ale nie trafiły do siatki. Do przerwy mieliśmy bezbramkowy remis.

Worek z golami rozwiązał się na dobre dopiero w drugiej połowie. Odwrócona tyłem do bramki Mariona Caldentey odegrała piłkę do nadbiegającej Claudii Piny, a ta nie zastanawiając się uderzyła z pierwszej piłki po ręce bramkarki. Mieliśmy wynik 1:0 w 61. minucie spotkania.



Na podwyższenie rezultatu nie trzeba było długo czekać, bowiem raptem siedem minut. W indywidualnej akcji z impetem w pole karne Niemek wbiegła Vicky Lopez. Hiszpańska skrzydłowa zrobiła sobie miejsce na strzał i popisała się przepięknym uderzeniem ze skraju pola w narożnik bramki. Hiszpania po długim oczekiwaniu na dobre akcje rozstrzelały się na dobre.



Niemki popełniały coraz więcej błędów w obronie, a Hiszpanki nie zamierzały nie korzystać z tych prezentów. W środku pola piłkę odebrała Pina i pomknęła z nią w kierunku bramki. Uderzenie z dystansu było praktycznie nie do obrony. Niemki przegrywały już 0:3 i powoli żegnały się z szansami na zwycięstwo, choć nie zamierzały się poddawać.



W doliczonym czasie gry pod bramką doskonale odnalazła się Giulia Gwinn. Obrończyni była o krok od zdobycia honorowego trafienia, ale piłka przeleciała obok słupka. Tym samym po ostatnim gwizdku arbiter to Hiszpanki cieszyły się z pewnej wygranej w drugim spotkaniu finałowym Ligi Narodów kobiet.



W drugim spotkaniu o trzecie miejsce, w którym rywalizowały Szwecja i Francja do końca pierwszej połowy oglądaliśmy bezbramkowy remis. Pierwsze starcie obu ekip zakończyło się wynikiem 1:2 i wygraną Francji.



Hiszpania - Niemcy 3:0 (0:0)

Wynik pierwszego meczu finałowego: 0:0



Bramki: Claudia Pina 61, Vicky Lopez 68

