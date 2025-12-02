Kadra Barcelony na hitowe starcie! Gwiazdor poza składem

We wtorek o 21:00 FC Barcelona awansem rozegra szlagierowy mecz 19. kolejki ligi hiszpańskiej przeciwko Atletico Madryt. Po 14 seriach gier "Duma Katalonii" zajmuje w tabeli pozycję lidera z dorobkiem 34 punktów. "Los Colchoneros" natomiast plasują się na czwartej lokacie, tracąc do "Blaugrany" trzy "oczka".

ZOBACZ TAKŻE: Dramat na treningu! Gwiazda Barcelony wykluczona z gry na 5 miesięcy

Szkoleniowiec Barcelony Hansi Flick podał kadrę na wtorkowe spotkanie. Znalazło się w niej miejsce dla dwóch Polaków: Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. Hiszpańskie media informują o potencjalnej obecności pierwszego z nich w wyjściowej "11" swojego zespołu.

Największym nieobecnym w szeregach Barcelony jest Frenkie de Jong. "Marca" pisze o problemach zdrowotnych Holendra. Pomocnik ma mieć gorączkę.

W kadrze "Dumy Katalonii" nie zabrakło innych gwiazd. Są bowiem Pedri, Lamine Yamal czy Raphinha.

Kadra Barcelony na mecz z Atletico Madryt:

Bramkarze: Joan Garcia, Wojciech Szczęsny, Diego Kochen

Obrońcy: Alejandro Balde, Pau Cubarsi, Andreas Christensen, Gerard Martin, Jules Kounde, Eric Garcia, Jofre Torrents

Pomocnicy: Pedri, Marc Casado, Dani Olmo, Marc Bernal, Dro Fernandez, Tommy Marques

Napastnicy: Ferran Torres, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford, Roony Bardghij