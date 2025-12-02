Reprezentacja Polski po objęciu funkcji selekcjonera przez Jana Urbana zaczęła grać na miarę oczekiwań. Nie dość, że dwukrotnie niespodziewanie zremisowaliśmy z Holandią, to pewnie pokonaliśmy również Finlandię oraz Litwę. Jedynie ostatnie zwycięstwo z Maltą wywołało niepokój, gdyż decydującego o wyniku gola Piotr Zieliński strzelił dopiero w 85. minucie. Ostatecznie Polska zajęła drugie miejsce w grupie G i zapewniła sobie udział w barażach MŚ.

Wiemy już, że w marcu czekają nas niezwykle wymagające spotkania, chociaż trzeba przyznać, że podczas losowania mieliśmy sporo szczęścia. Naszym pierwszym rywalem będzie Albania, która w ośmiu meczach eliminacji strzeliła zaledwie siedem goli. Jeśli uda nam się wygrać, to w finale baraży zmierzymy się ze zwycięzca rywalizacji między Ukrainą a Szwecją.

Kiedy losowanie grup MŚ 2026? O której godzinie?

Na ten moment jeszcze nie wiemy, z kim przyszłoby nam zagrać w przypadku awansu na mundial. Losowanie fazy grupowej MŚ 2026 odbędzie się jednak w piątek 5 grudnia w w centrum sztuk performatywnych im. Johna Kennedy’ego w Waszyngtonie. Początek o godz. 18. Jak dotąd poznaliśmy 42 uczestników przyszłorocznego mundialu, w tym trzech gospodarzy (USA, Meksyk, Kanada).

Jak wyglądają koszyki losowania grup MŚ 2026?

Koszyk 1: Kanada, Meksyk, USA, Hiszpania, Argentyna, Francja, Anglia, Brazylia, Portugalia, Holandia, Belgia, Niemcy

Koszyk 2: Chorwacja, Maroko, Kolumbia, Urugwaj, Szwajcaria, Japonia, Senegal, Iran, Korea Południowa, Ekwador, Austria, Australia

Koszyk 3: Norwegia, Panama, Egipt, Algieria, Szkocja, Paragwaj, Tunezja, Wybrzeże Kości Słoniowej, Uzbekistan, Katar, Arabia Saudyjska, RPA

Koszyk 4: Jordania, Republika Zielonego Przylądka, Ghana, Curaçao, Haiti, Nowa Zelandia, sześciu zwycięzców europejskich i interkontynentalnych baraży (w tym potencjalnie Polska).

Mistrzostwa świata rozpoczną się 11 czerwca w Meksyku, natomiast zakończą się 19 lipca. Finał zostanie rozegrany w New Jersey. Będzie to pierwsze w historii wydarzenie, w którym wystąpi 48 drużyn.