Legenda trafiła do szpitala. To brzmi jak wyrok

Ljubosław Penew to legenda reprezentacji Bułgarii oraz tamtejszego CSKA Sofia. Ponadto występował jeszcze w przeszłości w barwach hiszpańskiej Valencii oraz Atletico Madryt, z którym zdobył mistrzostwo oraz Puchar Hiszpanii. Po zakończeniu kariery został szkoleniowcem, natomiast większość czasu spędził w Bułgarii. W latach 2011-14 prowadził nawet drużynę narodową. Niedługo potem był jednym z kandydatów do zastąpienia Michała Probierza w Jagiellonii Białystok. Ostatnio pracował w Lokomotiwie Płowdiw, ale poprowadził go tylko w dziesięciu meczach.

Dziennik "AS" poinformował w poniedziałek, że Penew trafił do szpitala w Niemczech z powodu nasilenia objawów związanych z rakiem nerki i jest w ciężkim stanie. Dziennikarze podali, że "utrata wagi jest niepokojąca", natomiast chemioterapia została na razie wykluczona. "Lekarze muszą podjąć decyzję o najlepszym sposobie leczenia, biorąc pod uwagę 'delikatny' stan zdrowia 59-latka. Słabość jego organizmu komplikuje i tak już ciężką chorobę" - czytamy.

Rzekomo żona byłego piłkarza Kristina Yulianova zorganizowała zbiórkę, by pokryć część kosztów leczenia szpitalnego. Wsparcie okazał mu również zdobywca Złotej Piłki z 1994 roku Hristo Stoichkov. To nie pierwszy raz, kiedy Penew zmaga się z nowotworem. W 1994 roku udało mu się pokonać raka jądra, przez co finalnie nie pojechał na mistrzostwa świata do USA, w których Bułgaria dotarła aż do półfinału.

"Lubo, myślami cała społeczność wojskowa jest z Tobą. Wierzymy w siłę Twojego ducha, który w czerwonej koszulce przeniósł Cię na szczyty piłki nożnej i uczynił Cię ulubieńcem całej Bułgarii. Znowu wygrasz!" - napisała na Instagramie CSKA Sofia.