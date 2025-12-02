Liga Mistrzyń siatkarek. Wyniki i skróty meczów 2. kolejki (WIDEO)

Olympiakos Pireus sensacyjnie pokonał Eczacibasi Dynavit Stambuł 3:2 (18:16 w tie-breaku). W ekipie z Turcji zagrała Magdalena Stysiak, która zdobyła 22 punkty (19/39 = 49% skuteczności w ataku + 3 bloki). Drużyna Joanny Wołosz A. Carraro Prosecco Doc Conegliano pewnie wygrała na wyjeździe z Dresdner SC 3:0.

W Lidze Mistrzyń siatkarek w sezonie 2025/2026 gra dwadzieścia drużyn, które podzielono na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w 1/4 finału uzyskają zespoły, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć drużyn z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z tych, które zajęły trzecie lokaty.

Transmisje meczów Ligi Mistrzyń siatkarek na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Wyniki meczów drugiej kolejki Ligi Mistrzyń siatkarek:

2025-12-02: CS Volei Alba Blaj – VakifBank Stambuł 1:3 (25:21, 23:25, 14:25, 21:25)

2025-12-02: Marica Płowdiw – SSC Palmberg Schwerin 2:3 (21:25, 25:22, 25:22, 20:25, 12:15)

2025-12-02: Dresdner SC – A. Carraro Prosecco Doc Conegliano 0:3 (12:25, 17:25, 17:25)

2025-12-02: Olympiakos Pireus – Eczacibasi Dynavit Stambuł 3:2 (21:25, 25:16, 19:25, 26:24, 18:16)



2025-12-03: Zeren SK – ŁKS Commercecon Łódź (środa, godzina 15.45; transmisja – Polsat Sport 2)

2025-12-03: SL Benfica Lizbona – PGE Budowlani Łódź (środa, godzina 19.50; transmisja – Polsat Sport 3)

2025-12-03: OK Zeleznicar Lajkovac – Numia Vero Volley Milano (środa, godzina 18.50; transmisja – Polsat Sport Premium 2)

2025-12-03: Volero Le Cannet – Savino Del Bene Scandicci (środa, godzina 19.50; transmisja – Polsat Sport Premium 1)



2025-12-04: Igor Gorgonzola Novara – Fenerbahce Medicana Stambuł (czwartek, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 3)

2025-12-04: Levallois Paris Saint-Cloud – DevelopRes Rzeszów (czwartek, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport 2).

RM, Polsat Sport