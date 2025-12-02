Siatkarki A.Carraro Prosecco Doc Imoco Conegliano wygrały dwie poprzednie edycje Ligi Mistrzyń. Walkę o trzeci z rzędu tytuł drużyna Joanny Wołosz rozpoczęło od starcia z tureckim Zeren Spor Kulubu. I choć zwycięstwo wydawało się formalnością, faworytki triumfowały dopiero po tie-breaku - zakończonym na przewagi.

Zawodniczki Dresdner również miały powody do zadowolenia. Zespół z Niemiec wygrał na wyjeździe z ŁKS-em Commercecon Łódź 3:1. Na ten moment to właśnie Niemki są liderkami grupy D.

Relacja live i wynik na żywo meczu Dresdner SC - A. Carraro Prosecco Doc Conegliano na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

KP, Polsat Sport