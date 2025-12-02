MŚ piłkarek ręcznych: Ostateczna tabela "polskiej" grupy
Reprezentacja Polski w piłce ręcznej kobiet przegrała z Francją 28:42 w ostatnim meczu pierwszej rundy MŚ 2025. Wcześniej Polki wygrały z Chinami oraz Tunezją i awansowały do kolejnej fazy turnieju. Tak wygląda ostateczna tabela "polskiej" grupy F.
Polska przegrała w holenderskim 's-Hertogenbosch z Francją 28:42 w meczu o pierwsze miejsce w grupie F mistrzostw świata piłkarek ręcznych, których współorganizatorami są Holandia i Niemcy. Oba zespoły miały już zapewniony awans do drugiej fazy turnieju.
Z grupy tej, z trzeciej pozycji, zakwalifikowała się również Tunezja. Trzecia drużyna Afryki wygrała we wtorek z Chinami 34:28.
Tak wygląda ostateczna tabela grupy F (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty):
1. Francja 3, 3, 0, 0, 132:67, 6
2. Polska 3, 2, 0, 1, 93:88, 4
3. Tunezja 3, 1, 0, 2, 78:100, 2
4. Chiny 3, 0, 0, 3, 69:117, 0
Do mistrzostw przystąpiły 32 drużyny podzielone na osiem grup. Do rundy zasadniczej awansowały po trzy zespoły z każdej z grup. Te z polskiej, występującej w 's-Hertogenbosch, połączyły się z drużynami z grającej w Rotterdamie grupy E (Holandia, Austria, Argentyna). Polki zabierają do kolejnej rundy 2 punkty za wygraną z Tunezją.