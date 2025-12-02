MŚ piłkarek ręcznych: Ostateczna tabela "polskiej" grupy

Polska przegrała w holenderskim 's-Hertogenbosch z Francją 28:42 w meczu o pierwsze miejsce w grupie F mistrzostw świata piłkarek ręcznych, których współorganizatorami są Holandia i Niemcy. Oba zespoły miały już zapewniony awans do drugiej fazy turnieju.

Z grupy tej, z trzeciej pozycji, zakwalifikowała się również Tunezja. Trzecia drużyna Afryki wygrała we wtorek z Chinami 34:28.

Tak wygląda ostateczna tabela grupy F (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty):

1. Francja 3, 3, 0, 0, 132:67, 6

2. Polska 3, 2, 0, 1, 93:88, 4

3. Tunezja 3, 1, 0, 2, 78:100, 2

4. Chiny 3, 0, 0, 3, 69:117, 0

Do mistrzostw przystąpiły 32 drużyny podzielone na osiem grup. Do rundy zasadniczej awansowały po trzy zespoły z każdej z grup. Te z polskiej, występującej w ’s-Hertogenbosch, połączyły się z drużynami z grającej w Rotterdamie grupy E (Holandia, Austria, Argentyna). Polki zabierają do kolejnej rundy 2 punkty za wygraną z Tunezją.