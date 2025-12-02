Nie żyje 21-letni polski piłkarz. Tragiczna informacja
- Zmarł 21-letni piłkarz Szymon Zając
- Miał powiązania z klubami GKS Garbarz Zembrzyce i LKS Strzelec Budzów
- Klub Garbarz Zembrzyce złożył kondolencje rodzinie i bliskim
- Przyczyny śmierci zawodnika pozostają nieznane
O śmierci młodego piłkarza poinformował lokalny portal sucha24.pl. Dziennikarze tego serwisu poinformowali, że był on wieloletnim zawodnikiem klubów GKS Garbarz Zembrzyce czy LKS Strzelec Budzów.
"Klub Garbarz Zembrzyce pragnie złożyć najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim tragicznie zmarłego dziś Szymona Zająca, wieloletniego zawodnika oraz wychowanka naszego klubu" - napisał na swoich mediach społecznościowych klub.
Zając miał 21 lat. Przyczyny śmierci młodego zawodnika nie są znane.
