Nina Patalon odetchnęła z ulgą. "Tego nam brakowało"

- To było ostatnie spotkanie w tym roku, dlatego zamierzałyśmy go dobrze zakończyć. Chciałyśmy także wykorzystać ten czas na indywidualne aspekty, bo mamy zawodniczki rywalizujące na najwyższym światowym poziomie, ale także takie, które dopiero wchodzą do kadry i zaczynają swoją przygodę z reprezentacją - stwierdziła Patalon.

Uznała, że listopad był najlepszym momentem, aby w piątkowym pierwszym meczu z silniejszą Słowenią (1:0) zagrały bardziej doświadczone piłkarki, natomiast we wtorkowej konfrontacji z niżej notowaną Łotwą szansę dostały młodsze zawodniczki do lat 23.

- Zaprezentowały się z bardzo dobre strony, ale nie chcę formułować zbyt daleko idących wniosków, bo dla nich ważne jest, aby cały czas miały kontakt z rywalizacją na arenie międzynarodowej. Pamiętajmy, że nasza drużyna jest bardzo młoda, a takie mecze jak dzisiaj z seniorkami Łotwy taki kontakt zapewniają – zauważyła.

39-letnia selekcjonerka uważa, że pomimo przekonującego zwycięstwa był to dla jej drużyny wartościowy i dość wymagający sprawdzian.

- Organizacji gry i zaangażowanie Łotyszek powodowało, że miałyśmy też momentami dużo pracy. I o to właśnie chodziło. Chciałyśmy tak zestawić rywalki, aby te spotkania nie były jednostronne. Mam nadzieję, że przepracowany czas i te mecze okażą się dla nas pozytywne i zaprocentują w przyszłości, ale głównie w kontekście indywidualnym – dodała.

Podsumowując rok trenerka biało-czerwonych nie odczuwa żadnego niedosytu.

- Wszystkie rzeczy, które miały się wydarzyć, wydarzyły się. Ciężko na to pracowałyśmy przez 3,5 roku, bo w grudniu 2024 roku awansowałyśmy na Euro. Cały czas kontynuujemy ten proces, są elementy, które będziemy doskonalić. A to co już mamy, chcemy powtarzać – wyjaśniła.

Patalon zaznaczyła, że dysponuje coraz szerszą grupą piłkarek, które mogą grać w reprezentacji.

- To powoduje, że mamy coraz więcej dziewczyn z międzynarodowym doświadczeniem i bardzo się z tego cieszę. Tego brakowało nam, kiedy w kwietniu 2024 roku debiutowałyśmy w dywizji A Ligi Narodów. Wówczas pojawiały się problemy, bo piłkarek z takim obyciem było znacznie mniej. Teraz jesteśmy zdecydowanie bardziej doświadczone – przyznała.

Dla biało-czerwonych był to ostatni sprawdzian przed eliminacjami mistrzostw świata. Od marca do czerwca 2026 roku zagrają z Francją, Holandią i Irlandią w dywizji A Ligi Narodów. Zwycięzca grupy awansuje bezpośrednio na mundial, który w 2027 roku odbędzie się w Brazylii. Pozostałe drużyny swojej szansy szukać będą w barażach.

- Gra z Francją i Holandią, czyli ze światowym topem, to kolejne wyzwanie. Powoduje, że wspinamy się piętro wyżej i wszystko czego doświadczymy i jak będziemy pracować, na pewno przyniesie w przyszłości efekt. Cały zespół ma świadomość, że teraz trzeba dograć swoje mecze w klubie, cieszyć się wyjątkowym rokiem dla nas wszystkich, a następnie odpocząć ze świadomością, że przed nami jeszcze wiele pracy do wykonania – podsumowała.