PlusLiga: Barkom Każany Lwów - Cuprum Stilon Gorzów. Relacja live i wynik na żywo

We wtorkowym zaległym meczu 4. kolejki PlusLigi Barkom Każany Lwów podejmie u siebie Cuprum Stilon Gorzów. Relacja live i wynik na żywo meczu Barkom Każany Lwów - Cuprum Stilon Gorzów na Polsatsport.pl od godziny 20:00.

Na początku obecnego sezonu lepiej spisują się lwowianie, którzy po ośmiu spotkaniach mają w dorobku trzy zwycięstwa i pięć porażek. W swoim ostatnim meczu pokonali na wyjeździe beniaminka InPost ChKS Chełm 3:2.

 

Cuprum Stilon na swoją pierwszą ligową wygraną w trwającej kampanii czekał aż do ostatniej środy, gdy przerwał serię sześciu kolejnych porażek pokonując w Częstochowie miejscowy Steam Hemarpol Politechnikę 3:2. Potem gorzowianie zagrali jeszcze u siebie z PGE Projektem Warszawa, przegrywając 0:3. Po dziewięciu meczach mają zatem na koncie jedno zwycięstwo i osiem przegranych. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Barkom Każany Lwów - Cuprum Stilon Gorzów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

