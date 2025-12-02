PlusLiga: Barkom Każany Lwów - Cuprum Stilon Gorzów. Relacja live i wynik na żywo

Na początku obecnego sezonu lepiej spisują się lwowianie, którzy po ośmiu spotkaniach mają w dorobku trzy zwycięstwa i pięć porażek. W swoim ostatnim meczu pokonali na wyjeździe beniaminka InPost ChKS Chełm 3:2.

Cuprum Stilon na swoją pierwszą ligową wygraną w trwającej kampanii czekał aż do ostatniej środy, gdy przerwał serię sześciu kolejnych porażek pokonując w Częstochowie miejscowy Steam Hemarpol Politechnikę 3:2. Potem gorzowianie zagrali jeszcze u siebie z PGE Projektem Warszawa, przegrywając 0:3. Po dziewięciu meczach mają zatem na koncie jedno zwycięstwo i osiem przegranych.

Relacja live i wynik na żywo meczu Barkom Każany Lwów - Cuprum Stilon Gorzów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

GW, Polsat Sport