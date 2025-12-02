PlusLiga: Bogdanka LUK Lublin - Energa Trefl Gdańsk. Transmisja TV i stream online

Bogdanka LUK Lublin podejmie Energę Trefla Gdańsk w zaległym spotkaniu ósmej kolejki PlusLigi. Gdzie obejrzeć to starcie? Transmisja meczu Bogdanka LUK Lublin - Energa Trefl Gdańsk w środę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

Siatkarz w czarnej koszulce z numerem 9 i żółtymi elementami, trzymający się za usta i patrzący w bok, na tle publiczności.
fot. Cyfrasport
Gdzie obejrzeć mecz Bogdanka LUK Lublin - Energa Trefl Gdańsk?

Gospodarze stopniowo niwelują stratę do czołówki ligowej tabeli - AZS-u Olsztyn i Warty Zawiercie. W ostatnim spotkaniu w trzech setach rozprawili się ze Ślepskiem Malow Suwałki. Teraz przed nimi o wiele trudniejsza przeszkoda. Trefl w poprzedniej kolejce sensacyjnie okazał się lepszy od wicemistrzów Polski z Zawiercia (3:2). Czy jego następną ofiarą będą mistrzowie kraju? 
 

Bogdanka ma na koncie sześć zwycięstw i trzy porażki. Gdańszczanie triumfowali pięciokrotnie, ale również trzy razy musieli uznać wyższość swoich przeciwników. 

 

Starcie w Lublinie będzie okazją do zmierzenia się dwóch bardzo dobrze punktujących w tym sezonie zawodników: Aliakseia Nasevicha (161 punktów w ośmiu meczach) oraz Wilfredo Leona (143 punkty w dziewięciu spotkaniach). Świeżość i odwaga młodego atakującego czy spokój i opanowanie doświadczonego przyjmującego? O tym, co okaże się skuteczniejsze, dowiemy się już w środowy wieczór. 

 

Transmisja meczu Bogdanka LUK Lublin - Energa Trefl Gdańsk w środę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport
