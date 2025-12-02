PlusLiga: InPost ChKS Chełm - Asseco Resovia Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

InPost ChKS Chełm - Asseco Resovia Rzeszów to mecz w ramach ósmej kolejki PlusLigi. Relacja live i wynik na żywo meczu InPost ChKS Chełm - Asseco Resovia Rzeszów na Polsatsport.pl od godziny 17:30.

Faworytem spotkania są goście, którzy ze swoich dotychczasowych ośmiu meczów wygrali sześć. W miniony weekend siatkarze Asseco Resovii pewnie pokonali przed własną publicznością PGE GiEK Skrę Bełchatów.

 

ZOBACZ TAKŻE: Trudny terminarz przed Resovią. To będzie prawdziwy maraton

 

InPost ChKS, beniaminek PlusLigi, jak do tej pory ma w dorobku dwa zwycięstwa i sześć porażek. Przed własną publicznością chełmianie potrafią być jednak groźni dla każdego rywala. W swoim poprzednim meczu byli bliscy pokonania Barkomu Każany Lwów - prowadzili 2:1 w setach, ale ostatecznie ulegli rywalom 2:3.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu InPost ChKS Chełm - Asseco Resovia Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

GW, Polsat Sport
