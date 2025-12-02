Polsat Futbol Cast 03.12. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?

W środę w podcaście poruszymy temat 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy, z której obronną ręką spośród pucharowiczów wyszedł tylko Raków, a zawiódł również lider z Zabrza.

Pochylimy się nad napięciem na linii Legia - Raków. Jak zakończy się spór o Marka Papszuna? Czy kluby dojdą do porozumienia?

Pokażemy również tabelę po fazie ligowej zeszłorocznej Ligi Konferencji - sprawdzimy, ile punktów było w zeszłym sezonie potrzebnych, by awansować do play off i uwypuklimy tym samym trudne położenie Legii.

Zapowiemy również nasze piłkarskie transmisje na środę i czwartek, w tym ciekawie zapowiadające się starcia 1/8 finału Pucharu Włoch.

W środowym programie pojawią się Tomasz Hajto, Roman Kołtoń i Bożydar Iwanow.

Transmisja programu Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek w środę o godzinie 9:00.

Polsat Sport