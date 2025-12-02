W spotkaniach grupy F biało-czerwone wygrały z Chinami 36:20 i Tunezją 29:26. Francuzki dwukrotnie wysoko pokonały te drużyny - Azjatki 47:21 i trzeci zespół Afryki 43:18. Do drugiej fazy turnieju awansują po trzy najlepsze zespoły z każdej puli.

W dotychczasowych 31 bezpośrednich starciach aż 20 razy triumfowały biało-czerwone, a rywalki zwyciężały 11-krotnie. Co ciekawe, żadne ze spotkań nie zakończyło się remisem.

Polki po raz ostatni wygrały z „Les Bleus” w 2018 roku podczas towarzyskiego turnieju w Danii. W poprzednich czterech meczach zwyciężyły Francuzki. Ostatnia konfrontacja w MŚ miała miejsce w 2013 roku. Biało-czerwone w Nowym Sadzie triumfowały 22:21.

Polska - Francja. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Polska - Francja poznamy we wtorek 2 grudnia. O tym, kto wygrał mecz Polska - Francja na mistrzostwach świata, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport