Polska - Francja. Wynik meczu. Kto wygrał?

Piłka ręczna

Polskie piłkarki ręczne we wtorek o godz. 21 staną przed szansą odniesienia trzeciego zwycięstwa w mistrzostwach świata. W holenderskim 's-Hertogenbosch czeka ich jednak bardzo trudne zadanie, bowiem zagrają przeciw broniącym tytułu Francuzkom. Kto wygrał mecz Polska - Francja? Jaki był wynik meczu Polska - Francja na MŚ?

Drużyna piłkarki ręcznej Polski w białych i czerwonych strojach stoi na boisku.
fot. PAP
W spotkaniach grupy F biało-czerwone wygrały z Chinami 36:20 i Tunezją 29:26. Francuzki dwukrotnie wysoko pokonały te drużyny - Azjatki 47:21 i trzeci zespół Afryki 43:18. Do drugiej fazy turnieju awansują po trzy najlepsze zespoły z każdej puli.

 

W dotychczasowych 31 bezpośrednich starciach aż 20 razy triumfowały biało-czerwone, a rywalki zwyciężały 11-krotnie. Co ciekawe, żadne ze spotkań nie zakończyło się remisem.

 

Polki po raz ostatni wygrały z „Les Bleus” w 2018 roku podczas towarzyskiego turnieju w Danii. W poprzednich czterech meczach zwyciężyły Francuzki. Ostatnia konfrontacja w MŚ miała miejsce w 2013 roku. Biało-czerwone w Nowym Sadzie triumfowały 22:21.

Wynik meczu Polska - Francja poznamy we wtorek 2 grudnia. O tym, kto wygrał mecz Polska - Francja na mistrzostwach świata, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

