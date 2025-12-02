Polska górą w meczu z Łotyszkami

W ostatnim w tym roku meczu Polki pokonały Łotwę 3:0. W piątek Biało-Czerwone okazały się lepsze 1:0 od Słowenii. Oba spotkania rozegrane zostały w Gdańsku – pierwsze na Polsat Plus Arenie, która uchodzi za „dom” kobiecej reprezentacji, wtorkowe - na starym stadionie Lechii przy ul. Traugutta.

Zgodnie z zapowiedzią w konfrontacji z Łotwą trener Nina Patalon nie wystawiła czołowych zawodniczek. Nie zagrały m. in. kapitan drużyny Ewa Pajor, świetnie broniąca ze Słowenią Kinga Szemik, zdobywczyni zwycięskiej bramki w tym meczu Weronika Zawistowska oraz Martyna Wiankowska, Ewelina Kamczyk i Adriana Achcińska.

Na początku czerwca Łotyszki awansowały do dywizji B Ligi Narodów, jednak w potyczce z biało-czerwonymi, które wróciły do dywizji A, nie miały za wiele do powiedzenia. Od wyższej porażki ochroniła przyjezdne dobrze dysponowana bramkarka Elza Strazdina.

Gospodynie objęły prowadzenie po strzale z dystansu Patrycji Sarapaty, a wynik w 45. minucie podwyższyła Paulina Tomasiak. Po pierwszej połowie prowadziły 2:0, ale straciły także środkową obrończynię Emilię Szymczak, która nabawiła się kontuzji barku i musiała opuścić boisko.

Po przerwie Polki długo nie mogły złamać oporu rywalek. Ta sztuka udała się dopiero rezerwowej, pochodzącej z pobliskiego Tczewa Magdalenie Sobal, która w czwartej minucie doliczonego czasu ustaliła wynik spotkania.

Dla biało-czerwonych był to ostatni sprawdzian przed eliminacjami mistrzostw świata. Od marca do czerwca 2026 roku zagrają z Francją, Holandią i Irlandią w dywizji A Ligi Narodów. Zwycięzca grupy awansuje bezpośrednio na mundial, który w 2027 roku odbędzie się w Brazylii. Pozostałe drużyny swojej szansy szukać będą w barażach.

Polska – Łotwa 3:0 (2:0).

Bramki: 1:0 Patrycja Sarapata (13), 2:0 Paulina Tomasiak (45), 3:0 Magdalena Sobal (90+4).

Żółta kartka - Polska: Dominika Grabowska.

Sędzia: Michalina Diakow (Polska).

Polska: Natalia Radkiewicz (46. Oliwia Szperkowska) – Aleksandra Zaremba (78. Katja Skupień), Emilia Szymczak (40. Weronika Szymaszek), Katarzyna Nowak, Wiktoria Zieniewicz – Gabriela Grzybowska (46. Oliwia Domin), Patrycja Sarapata (78. Weronika Kaczor), Dominika Grabowska – Natalia Wróbel (63. Dominika Misztal), Paulina Tomasiak (63. Magdalena Sobal), Nadia Krezyman (78. Zuzanna Grzywińska).

PI, PAP