6:0, 6:0! Popis polskiej tenisistki

Maja Chwalińska kontynuuje przygodę w Ameryce Południowej. Po chilijskiej Colinie i argentyńskim Buenos Aires, tym razem 127. w rankingu Polka rywalizuje w turnieju rangi WTA 125 w ekwadorskim Quito. W pierwszej rundzie przeciwniczką rozstawionej z "6" tenisistki była reprezentantka gospodarzy Tania Varela-Alvarado, która nie jest notowana na światowej liście.

Spotkanie w piorunującym stylu otworzyła Chwalińska. Polka dominowała, na korcie widoczna była zdecydowana różnica klas. Efekt? Triumf w pierwszej partii do zera. W drugiej odsłonie zmagań sytuacja się powtórzyła. Nasza rodaczka ponownie zwyciężyła 6:0, meldując się w drugiej fazie imprezy w Quito.

Chwalińska zna już rywalkę, z którą zmierzy się o miejsce w ćwierćfinale. Po drugiej stronie siatki stanie Luisina Giovannini. 281. w rankingu Argentynka wcześniej odprawiła Kolumbijkę Valentinę Mediorreal Arias (3:6, 6:2, 6:3).

Maja Chwalińska - Tania Varela-Alvarado 6:0, 6:0