6:0, 6:0! Popis polskiej tenisistki

Julian CieślakTenis

Maja Chwalińska w świetnym stylu awansowała do drugiej rundy turnieju WTA w Quito. Rozstawiona z "6" Polka pokonała 6:0, 6:0 Ekwadorkę Tanię Varelę-Alvarado. Kolejną rywalką naszej rodaczki będzie Argentynka Luisina Giovannini.

Maja Chwalińska, polska tenisistka, podczas meczu na korcie ziemnym.
fot. PAP/Abaca
Maja Chwalińska

Maja Chwalińska kontynuuje przygodę w Ameryce Południowej. Po chilijskiej Colinie i argentyńskim Buenos Aires, tym razem 127. w rankingu Polka rywalizuje w turnieju rangi WTA 125 w ekwadorskim Quito. W pierwszej rundzie przeciwniczką rozstawionej z "6" tenisistki była reprezentantka gospodarzy Tania Varela-Alvarado, która nie jest notowana na światowej liście.

 

ZOBACZ TAKŻE: Tego nikt się nie spodziewał! Finalistka Wimbledonu wróci w zupełnie nowej roli

 

Spotkanie w piorunującym stylu otworzyła Chwalińska. Polka dominowała, na korcie widoczna była zdecydowana różnica klas. Efekt? Triumf w pierwszej partii do zera. W drugiej odsłonie zmagań sytuacja się powtórzyła. Nasza rodaczka ponownie zwyciężyła 6:0, meldując się w drugiej fazie imprezy w Quito.

 

Chwalińska zna już rywalkę, z którą zmierzy się o miejsce w ćwierćfinale. Po drugiej stronie siatki stanie Luisina Giovannini. 281. w rankingu Argentynka wcześniej odprawiła Kolumbijkę Valentinę Mediorreal Arias (3:6, 6:2, 6:3).

 

Maja Chwalińska - Tania Varela-Alvarado 6:0, 6:0

Przejdź na Polsatsport.pl
MAJA CHWALIŃSKAQUITO OPENQUITO OPEN 2025TANIA VARELA-ALVARADOTENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA 125 QUITOWTA 125 QUITO 2025WTA QUITOWTA QUITO 2025WTA TOUR
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Aryna Sabalenka - Amanda Anisimova. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 