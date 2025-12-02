W rywalizacji w 1/8 finału bierze udział 16 zespołów - 10 z PKO BP Ekstraklasy, 3 z Betclic 1 Ligi, jeden z drugiej i 2 z trzeciej.

Zwycięzcy 8 par awansują do ćwierćfinału. Triumfator Pucharu Polski otrzyma pięć milionów złotych, co istotne, wygranie trofeum oznacza również awans do eliminacji Ligi Europy.



Finał zostanie rozegrany 2 maja 2026 na PGE Narodowym w Warszawie

Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Szczecin - Widzew Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

Polsat Sport