Puchar Polski: Pogoń Szczecin - Widzew Łódź. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Pogoń Szczecin - Widzew Łódź to spotkanie w ramach 1/8 finału Pucharu Polski. Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Szczecin - Widzew Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

W rywalizacji w 1/8 finału bierze udział 16 zespołów - 10 z PKO BP Ekstraklasy, 3 z Betclic 1 Ligi, jeden z drugiej i 2 z trzeciej.

 

Zwycięzcy 8 par awansują do ćwierćfinału. Triumfator Pucharu Polski otrzyma pięć milionów złotych, co istotne, wygranie trofeum oznacza również awans do eliminacji Ligi Europy.


Finał zostanie rozegrany 2 maja 2026 na PGE Narodowym w Warszawie

 

