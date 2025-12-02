Puchar Włoch. Gdzie oglądać mecze 1/8 finału?
Od wtorku do czwartku czekają nas piłkarskie emocje związane z Pucharem Włoch. Gdzie oglądać mecze 1/8 finału? Sprawdź plan transmisji poniżej.
W rywalizacji o Coppa Italia pozostało już tylko szesnaście drużyn. Wśród ekip walczących o końcowe trofeum nie brakuje największych włoskich marek. Swoje mecze rozegrają między innymi Juventus, Napoli i Inter Mediolan.
Hitem tej fazy pucharowych zmagań będzie konfrontacja Milanu z Lazio.
Puchar Włoch. Gdzie obejrzeć? Plan transmisji:
Juventus FC - Udinese Calcio, wtorek godz. 20:55, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na Polsat Box Go
Atalanta BC - Genoa CFC, środa godz. 14:55, transmisja w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go
SSC Napoli - Cagliari Calcio, środa godz. 17:55, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na Polsat Box Go
Inter Mediolan - Venezia FC, środa godz. 20:55, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na Polsat Box Go
Bologna FC - Parma Calcio 1913, czwartek godz. 17:55, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na Polsat Box Go
SS Lazio - AC Milan, czwartek godz. 20:55, transmisja w Polsacie Sport Premium 1 oraz na Polsat Box GoPrzejdź na Polsatsport.pl