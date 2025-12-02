Puchar Włoch. Gdzie oglądać mecze 1/8 finału?

Piłka nożna

Od wtorku do czwartku czekają nas piłkarskie emocje związane z Pucharem Włoch. Gdzie oglądać mecze 1/8 finału? Sprawdź plan transmisji poniżej.

Piłkarz w koszulce AC Milan z numerem 56 przeskakuje nad leżącym przeciwnikiem, podczas gdy inny zawodnik Milanu jest w tle.
fot. PAP/EPA
Puchar Włoch. Gdzie obejrzeć? Plan transmisji - wtorek 02.12 - czwartek 04.12

W rywalizacji o Coppa Italia pozostało już tylko szesnaście drużyn. Wśród ekip walczących o końcowe trofeum nie brakuje największych włoskich marek. Swoje mecze rozegrają między innymi Juventus, Napoli i Inter Mediolan.

 

Hitem tej fazy pucharowych zmagań będzie konfrontacja Milanu z Lazio.

Puchar Włoch. Gdzie obejrzeć? Plan transmisji:

Juventus FC - Udinese Calcio, wtorek godz. 20:55, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na Polsat Box Go

Atalanta BC - Genoa CFC, środa godz. 14:55, transmisja w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go

SSC Napoli - Cagliari Calcio, środa godz. 17:55, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na Polsat Box Go

Inter Mediolan - Venezia FC, środa godz. 20:55, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na Polsat Box Go

Bologna FC - Parma Calcio 1913, czwartek godz. 17:55, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na Polsat Box Go

SS Lazio - AC Milan, czwartek godz. 20:55, transmisja w Polsacie Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go

