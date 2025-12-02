Puchar Włoch. Gdzie oglądać mecze 1/8 finału?

W rywalizacji o Coppa Italia pozostało już tylko szesnaście drużyn. Wśród ekip walczących o końcowe trofeum nie brakuje największych włoskich marek. Swoje mecze rozegrają między innymi Juventus, Napoli i Inter Mediolan.

Hitem tej fazy pucharowych zmagań będzie konfrontacja Milanu z Lazio.





Puchar Włoch. Gdzie obejrzeć? Plan transmisji:

Juventus FC - Udinese Calcio, wtorek godz. 20:55, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na Polsat Box Go





Atalanta BC - Genoa CFC, środa godz. 14:55, transmisja w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go



SSC Napoli - Cagliari Calcio, środa godz. 17:55, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na Polsat Box Go





Inter Mediolan - Venezia FC, środa godz. 20:55, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na Polsat Box Go





Bologna FC - Parma Calcio 1913, czwartek godz. 17:55, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na Polsat Box Go





SS Lazio - AC Milan, czwartek godz. 20:55, transmisja w Polsacie Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go

ST, Polsat Sport