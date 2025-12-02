Afimico Pululu poza kadrą! Trener zdecydował
Afimico Pululu zdecydował niedawno, że będzie reprezentował barwy Demokratycznej Republiki Konga. I choć plany miał ambitne, to właśnie przeżył pierwsze rozczarowanie. Selecjoner Sebastien Desabre nie powołał go na prestiżowy Puchar Narodów Afryki.
Afimico Pululu miał prawo wyboru, dla której kadry będzie grał - DR Konga czy Angoli. Ostatecznie zdecydował się na pierwszą opcję. - Tak, Angolska Federacja Piłkarska skontaktowała się ze mną niedawno i dziękuję im za zainteresowanie. Ale moje stanowisko nigdy się nie zmieniło: mój wybór został podjęty dawno temu: chcę reprezentować Demokratyczną Republikę Konga. To powód do dumy i zaszczyt walczyć każdego dnia o prawo noszenia barw mojego kraju - przekazał podczas relacji na Instagramie.
26-latek mógł zadebiutować w kadrze w październiku, natomiast wskutek kontuzji nie pojechał na zgrupowanie. Miał zapewne nadzieję, że selekcjoner Sebastien Desabre powoła go na Puchar Narodów Afryki. Ale tak się nie stało. W gronie napastników są za to: Cedric Bakambu (Real Betis), Meschak Elia (Alanyaspor), Samuel Essende (Augsburg), Fiston Mayele (Pyramids FC) oraz Simon Banza (Al-Jazira). Poza nimi wśród powołanych znalazł się również Steve Kapuadi z Legii Warszawa.
Turniej PNA rozpocznie się już w niedzielę 21 grudnia. Finałowe spotkanie zaplanowano na 18 stycznia.
