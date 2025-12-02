Serena Williams wraca do tenisa! Co za wieści

Julian CieślakTenis

Serena Williams ponownie na korcie? To możliwe! Jak poinformował uznany w środowisku tenisowym dziennikarz Ben Rothenberg, Amerykanka zgłosiła się do programu antydopingowego. To ma umożliwić jej powrót do profesjonalnej rywalizacji.

Serena Williams, amerykańska tenisistka, z długimi blond włosami, siedzi podczas wydarzenia.
fot. PAP/Abaca
Serena Williams

Ostatnie spotkanie w karierze Serena Williams rozegrała podczas US Open 2022. Wtedy w trzeciej rundzie imprezy na Flushing Meadows musiała uznać wyższość Australijki Ajli Tomljanovic. Dzień później Amerykanka złożyła wniosek o wykreślenie jej z grona zawodowych tenisistek.

 

ZOBACZ TAKŻE: Tego nikt się nie spodziewał! Finalistka Wimbledonu wróci w zupełnie nowej roli

 

Teraz sensacyjne wieści przekazał znany dziennikarz Ben Rothenberg. 44-letnia Williams złożyła dokumenty, dzięki którym ma dostać się do programu antydopingowego. Ten krok wskazuje na jej powrót do profesjonalnych zmagań.


Co więcej, Rothenberg poinformował, że Williams starała się o to już przed tegoroczną edycją US Open. Wtedy jednak chodziło tylko o jej deblowy występ w Nowym Jorku razem z siostrą Venus. Obecnie sprawa jest zdecydowanie poważniejsza.

Przejdź na Polsatsport.pl
SERENA WILLIAMSTENISTURNIEJE ATP I WTAWILLIAMSWTAWTA TOUR
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek - Gabriela Lee. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 