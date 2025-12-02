Serena Williams wraca do tenisa! Co za wieści

Ostatnie spotkanie w karierze Serena Williams rozegrała podczas US Open 2022. Wtedy w trzeciej rundzie imprezy na Flushing Meadows musiała uznać wyższość Australijki Ajli Tomljanovic. Dzień później Amerykanka złożyła wniosek o wykreślenie jej z grona zawodowych tenisistek.

Teraz sensacyjne wieści przekazał znany dziennikarz Ben Rothenberg. 44-letnia Williams złożyła dokumenty, dzięki którym ma dostać się do programu antydopingowego. Ten krok wskazuje na jej powrót do profesjonalnych zmagań.



Co więcej, Rothenberg poinformował, że Williams starała się o to już przed tegoroczną edycją US Open. Wtedy jednak chodziło tylko o jej deblowy występ w Nowym Jorku razem z siostrą Venus. Obecnie sprawa jest zdecydowanie poważniejsza.