Skandal! Piłkarze zostali pobici po przegranym meczu

Ekipa z Nicei przeżywa trudny okres. Konfrontacja z FC Lorient była już ich szóstą porażką z rzędu. Dyspozycja piłkarzy Francka Haise rozzłościła do tego stopnia sporą grupę kibiców, że ci czekali pod centrum treningowym na powrót zawodników z meczu. Po przyjeździe drużyny sytuacja nie zakończyła się jedynie na dyskusjach - grupa mężczyzn zdecydowała się użyć przemocy i zaatakowała piłkarzy. W niezbyt szczegółowym oświadczeniu do skandalicznych wydarzeń odniósł się sam klub.





"W niedzielę, po powrocie z Lorient, "Les Aiglons" zostali powitani przed Ośrodkiem Treningowym i Szkoleniowym przez licznie zgromadzonych kibiców. Klub rozumie frustrację wynikającą z serii niepowodzeń i występów odbiegających od jego wartości. Natomiast wykroczenia, do których doszło podczas tego zgromadzenia, są niedopuszczalne. Kilku członków klubu zostało zaatakowanych. OGC Nice udziela im pełnego wsparcia i z całą stanowczością potępia te czyny" – zostało napisane w oficjalnym oświadczeniu na Facebooku OGC Nicea.

Szczegółowe informacje na temat zajścia opinii publicznej przekazał francuski portal RMC Sport. Z ich artykułu dowiadujemy się, że początkowo w klubowym autokarze zameldowało się grupa tak zwanych "ultrasów". Całe zajście miało się rozpocząć od obelg w stronę piłkarzy, lecz skończyło się na dotkliwych pobiciach. Według informacji francuskich dziennikarzy największe obrażenia odnieśli Terem Moffi i Jeremie Boga. Obaj mają przebywać obecnie na zwolnieniach lekarskich. Zaatakowany miał być również dyrektor sportowy klubu - Florian Maurice.





OGC Nice w lidze francuskiej po 14. kolejkach zajmuje dopiero dziesiąte miejsce. Jeszcze gorzej ich sytuacja wygląda w Lidze Konferencji - są na chwilę obecną najgorszą drużyną w stawce z zerowym dorobkiem punktowym.

ST, Polsat Sport