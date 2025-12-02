Tego nikt się nie spodziewał! Finalistka Wimbledonu wróci w zupełnie nowej roli

Jabeur ostatnio na korcie pojawiła się pod koniec czerwca tego roku, kiedy brała udział w Wimbledonie. 31-latka pożegnała się z rywalizacją na trawiastych kortach w Londynie już w pierwszej rundzie, kiedy przez kontuzję musiała skreczować w meczu z Wiktorią Tomową. Następnie ogłosiła, że zawiesza swoją sportową karierę. Od tego czasu kibice czekali na jej powrót na kort.

ZOBACZ TAKŻE: Coming out tenisisty! "Jestem dumny z tego, kim jestem"

Tenisistka 10 listopada opublikowała na Instagramie nagranie wideo z udziałem swojego męża. Tunezyjka w ten sposób ogłosiła całemu światu, że w kwietniu na świat ma przyjść jej syn.



Wydawało się, że na czas ciąży Jabeur całkowicie wycofa się ze sportowego życia. Nic bardziej mylnego. Strona SadeceTenis poinformowała, że 31-latka została mentorką innej tenisistki - Turczynki Zeynep Sonmez. Co ciekawe, pierwszym trenerem tej zawodniczki został Issam Jellali, który wcześniej prowadził właśnie Jabeur.

W ramach współpracy Sonmez ma odbywać treningi w akademii swojej nowej mentorki, a także korzystać z jej pomocy w każdym innym zakresie.

Jabeur, mimo że zajmie się wspieraniem nowej podopiecznej, nie zamierza rezygnować ze swojej kariery. Ogłaszając ciążę, poinformowała, że jej celem jest powrót do wyczynowego tenisa.

Tunezyjka podczas swojej kariery wygrała pięć turniejów w tourze. Najwyżej w rankingu plasowała się na drugim miejscu. Jeżeli chodzi o zmagania w wielkoszlemowych rywalizacjach, to trzy razy doszła do finału: na US Open w 2022 roku i na Wimbledonie w 2022 i 2023 roku.

KP, Polsat Sport