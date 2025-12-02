To już koniec polskiej siatkarki w tureckim gigancie? Wielkie nazwisko na celowniku klubu

25-letnia atakująca jest jedną z najważniejszych postaci w kadrze prowadzonej przez Stefano Lavariniego. Nic więc dziwnego, że w jej klubowym CV znalazły się takie kluby jak Vero Volley Milano, Fenerbahce czy Eczacibasi.

Polka miała zastąpić w Eczacibasi Tijanę Bosković. Okazuje się jednak, że 25-latka być może długo w klubie miejsca nie zagrzeje. Według "Voleybolun Sesi" w przyszłym sezonie do drużyny ma dołączyć aktualna mistrzyni świata i olimpijska - Ekaterina Antropova.

Nic nie jest jednak przesądzone. Aktualny klub włoskiej atakującej - Savino Del Bene Scandicci - chciałby zatrzymać ją w swoich szeregach.

Prócz tytułów mistrzyni świata i olimpijskiej, Antropova ma w dorobku dwa złote medali Ligi Narodów. Ze Scandicci wywalczyła za to srebrny medal Ligi Mistrzyń.

Eczacibasi to piąta drużyna obecnego sezonu Sultanlar Ligi. Prowadzi VakifBank, który o jedno "oczko" wyprzedza Fenerbahce z Agnieszką Korneluk w składzie.

KP, Polsat Sport