UFC 323: Błachowicz - Guskov. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Jan Błachowicz wraca do klatki organizacji UFC po dwóch porażkach z rzędu. Choć spisał się nie najgorzej w pojedynkach z Alexem Pereirą oraz Carlosem Ulbergiem, to finalnie musiał uznać wyższość rywali. Po raz ostatni Polak odniósł zwycięstwo blisko 1300 dni temu! Teraz stanie przed znakomitą szansą na przełamanie tej fatalnej serii. Jego przeciwnikiem będzie Uzbek Bogdan Guskov, który jest na fali czterech wygranych z rzędu, a ostatnio w pierwszej rundzie posłał na deski Nikitę Krylova.

Tego samego wieczoru w klatce zobaczymy perspektywicznego Iwo Baraniewskiego, dla którego będzie to debiut w UFC w starciu z tureckim zawodnikiem Ibo Aslanem. Kariera Polaka wygląda jak dotąd modelowo. Pierwszy pojedynek w MMA stoczył we wrześniu 2023 roku. Błyskawicznie wygrał pięć walk, po czym dostał się do programu Dana White's Contender Series. 16 września potrzebował zaledwie 20 sekund, by znokautować Mahameda Aly'ego i wywalczyć kontrakt z UFC.

Najważniejszym starciem zbliżającego się wydarzenia będzie za to konfrontacja o pas wagi koguciej, w której mistrz Merab Dvalishvili zmierzy się w rewanżu z Petrem Yanem. Po raz ostatni obaj spotkali się w klatce w marcu 2023 roku, kiedy Gruzin pewnie zwyciężył przez jednogłośną decyzję sędziowską. Teraz będzie miał szansę przejść do historii, ponieważ jeśli pokona Rosjanina, to zaliczy czwartą udaną obronę pasa w ciągu roku.

Karta walka:

Walka wieczoru (Transmisja od godziny 4:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

61.2 kg: Merab Dvalishvili (21-4) vs. Petr Yan (19-5)

Karta główna:

56.7 kg: Alexandre Pantoja (30-5) vs. Joshuva Van (15-2)

56.7 kg: Brandon Moreno (23-8-2) vs. Tatsuro Taira (17-1)

61.2 kg: Henry Cejudo (16-5) vs. Payton Talbott (10-1)

93 kg: Jan Błachowicz (29-11-1) vs. Bogdan Guskov (18-3)

Karta wstępna (Transmisja od godziny 2:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

70.3 kg: Grant Dawson (23-2-1) vs. Manuel Torres (16-3)

70.3 kg: Terrance McKinney (17-7) vs. Chris Duncan (14-2)

56.7 kg: Maycee Barber (14-2) vs. Karine Silva (19-5)

70.3 kg: Nazim Sadykhov (11-1-1) vs. Fares Ziam (17-4)



Karta przedwstępna (Transmisja od godziny 0:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

83.9 kg: Marvin Vettori (19-8-1) vs. Brunno Ferreira (14-2)

70.3 kg: Edson Barboza (24-13) vs. Jalin Turner (14-9)

93 kg: Iwo Baraniewski (6-0) vs. Ibo Aslan (14-3)

83.9 kg: Mansur Abdul-Malik (8-0-1) vs. Antonio Trocoli (12-5)

70.3 kg: Muhammad Naimov (13-3) vs. Mairon Santos (16-1)

