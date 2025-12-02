Ważny wynik w polskiej grupie na MŚ!

Oba zespoły przegrały dwa poprzednie mecze w grupie - z Francją i Polską.

ZOBACZ TAKŻE: Tabela mistrzostw świata. Na którym miejscu jest reprezentacja Polski?

Pierwsza połowa starcia Tunezyjek z Chinkami była wyrównana. Po zmianie stron Afrykanki stopniowo powiększały przewagę, która dochodziła do siedmiu bramek. Drużyna trenera Pablo Morela po ostatniej syrenie zaprezentowała taniec radości.

Tunezja - Chiny 34:28 (18:17)

Najwięcej bramek: Amal Hamrouni 7, Fadwa Aouij 5 - Yuting Liu 7, Xuedan Liu 6, Chan Liu 5.