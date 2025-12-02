Ważny wynik w polskiej grupie na MŚ!
Tunezja wygrała w 's-Hertogenbosch z Chinami 34:28 (18:17) w meczu grupy F mistrzostw świata piłkarek ręcznych. Stawką był awans do drugiej fazy turnieju. Wieczorem Polska zagra z broniącą tytułu Francją.
Trener reprezentacji Tunezji Pablo Morel
Oba zespoły przegrały dwa poprzednie mecze w grupie - z Francją i Polską.
Pierwsza połowa starcia Tunezyjek z Chinkami była wyrównana. Po zmianie stron Afrykanki stopniowo powiększały przewagę, która dochodziła do siedmiu bramek. Drużyna trenera Pablo Morela po ostatniej syrenie zaprezentowała taniec radości.
Tunezja - Chiny 34:28 (18:17)
Najwięcej bramek: Amal Hamrouni 7, Fadwa Aouij 5 - Yuting Liu 7, Xuedan Liu 6, Chan Liu 5.