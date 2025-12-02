Ważny wynik w polskiej grupie na MŚ!

Tunezja wygrała w 's-Hertogenbosch z Chinami 34:28 (18:17) w meczu grupy F mistrzostw świata piłkarek ręcznych. Stawką był awans do drugiej fazy turnieju. Wieczorem Polska zagra z broniącą tytułu Francją.

Mężczyzna w niebiesko-białej kurtce sportowej i okularach, mówiący do przodu.
fot. PAP
Trener reprezentacji Tunezji Pablo Morel

Oba zespoły przegrały dwa poprzednie mecze w grupie - z Francją i Polską.

 

Pierwsza połowa starcia Tunezyjek z Chinkami była wyrównana. Po zmianie stron Afrykanki stopniowo powiększały przewagę, która dochodziła do siedmiu bramek. Drużyna trenera Pablo Morela po ostatniej syrenie zaprezentowała taniec radości.

 

Tunezja - Chiny 34:28 (18:17)

 

Najwięcej bramek: Amal Hamrouni 7, Fadwa Aouij 5 - Yuting Liu 7, Xuedan Liu 6, Chan Liu 5.

MISTRZOSTWA ŚWIATAPIŁKA RĘCZNAREPREZENTACJA KOBIET
