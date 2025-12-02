Widzew gra dalej w Pucharze Polski! Pogoń nie zdobędzie tytułu.

Obie drużyny długo nie mogły znaleźć sobie dogodnego miejsca do pokonania bramkarza rywala. Ta sztuka udała się dopiero w 35. minucie spotkania, gdy Andi Zeqiri wyskoczył do dośrodkowania Baeny. Szwajcar jest ostatnio bardzo skuteczny i tak też było tym razem, gdy skierował piłkę do siatki.

Gospodarze spotkania próbowali swoich sił. W dobrych akcjach szukał kolegów Kamil Grosicki, ale to było zbyt mało, aby zagrozić Widzewowi w drodze do ćwierćfinału Pucharu Polski. Jeszcze Pogoń faktycznie skierowała piłkę do siatki w ostatnich minutach spotkania, ale sędzia odgwizdał... spalonego. Ostatecznie to łodzianie znaleźli się w kolejnej rundzie zawodów, które ostatecznie mogą dać nawet awans do europejskich pucharów.



We wtorek w 1/8 finału Pucharu Polski mierzyły się również Lechia Gdańsk i Górnik Zabrze. Klub z południa kraju szybko objął prowadzenie, ale bramką odpowiedział również Dawid Kurminowski. Ostatecznie wynik meczu na 1:3 ustalił Ousmane Sow i to zabrzanie awansowali do kolejnej fazy rozgrywek.



Pogoń Szczecin – Widzew Łódź 0:1 (0:1). Awans: Widzew Łódź.



Bramka: 0:1 Andi Zeqiri (35-głową).



Żółte karki - Pogoń Szczecin: Leonardo Kutris; Widzew Łódź: Ricardo Visus, Marcel Krajewski.



Sędzia: Patryk Gryckiewicz (Toruń). Widzów: 16 924.

PI, Polsat Sport