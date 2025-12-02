Znana tenisistka zmieniła barwy narodowe! Zaskakująca decyzja

Tenis

Kamilla Rachimowa nie będzie występować już pod rosyjską flagą. 112. zawodniczka rankingu WTA zdecydowała się dołączyć do reprezentacji Uzbekistanu.

Kobieta w białej koszulce i czarnej spódniczce tenisowej uderza rakietą piłkę tenisową na niebieskim korcie.
fot. PAP
Kamilla Rachimowa

Rachimowa to zwyciężczyni jednego turnieju WTA w singlu i pięciu w grze podwójnej. W "Wielkim Szlemie" najdalej doszła do ćwierćfinału. Było to podczas tegorocznego Australian Open. 

 

- Dołączenie Kamilli Rachimowej do reprezentacji Uzbekistanu to wydarzenie o historycznym znaczeniu. Udowodniła już, że jest silną, konkurencyjną tenisistką, zdolną do rywalizacji na równi z najlepszymi zawodniczkami świata. Cieszymy się, że możemy powitać Kamillę w naszym zespole i jesteśmy przekonani, że odniesie wielkie zwycięstwa, zajdzie daleko i ustanowi nowe rekordy pod flagą Uzbekistanu — napisał sekretarz generalny FTU Sador Kamilow na stronie związku.

 

W ostatnich trzech turniejach, w jakich brała udział, czyli w Guangzhou, Hongkongu i Angers, tenisistka odpadła już po pierwszym meczu. Obecnie plasuje się na 112. pozycji w rankingu WTA. Jej najlepszym miejscem w karierze było 51.

KP, Polsat Sport
