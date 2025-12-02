Znana tenisistka zmieniła barwy narodowe! Zaskakująca decyzja
Kamilla Rachimowa nie będzie występować już pod rosyjską flagą. 112. zawodniczka rankingu WTA zdecydowała się dołączyć do reprezentacji Uzbekistanu.
Rachimowa to zwyciężczyni jednego turnieju WTA w singlu i pięciu w grze podwójnej. W "Wielkim Szlemie" najdalej doszła do ćwierćfinału. Było to podczas tegorocznego Australian Open.
- Dołączenie Kamilli Rachimowej do reprezentacji Uzbekistanu to wydarzenie o historycznym znaczeniu. Udowodniła już, że jest silną, konkurencyjną tenisistką, zdolną do rywalizacji na równi z najlepszymi zawodniczkami świata. Cieszymy się, że możemy powitać Kamillę w naszym zespole i jesteśmy przekonani, że odniesie wielkie zwycięstwa, zajdzie daleko i ustanowi nowe rekordy pod flagą Uzbekistanu — napisał sekretarz generalny FTU Sador Kamilow na stronie związku.
W ostatnich trzech turniejach, w jakich brała udział, czyli w Guangzhou, Hongkongu i Angers, tenisistka odpadła już po pierwszym meczu. Obecnie plasuje się na 112. pozycji w rankingu WTA. Jej najlepszym miejscem w karierze było 51.