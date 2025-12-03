45 punktów w meczu! Padł siatkarski rekord ligi

Swoje osiągnięcie Bułgar ustanowił w wyjazdowym spotkaniu 8. kolejki Marmara SpikeLigue przeciwko Chaumont, wygranym przez jego zespół 3:2 (24:26, 27:25, 28:26, 22:25, 15:9). Antow finalizował aż 66 akcji swojej drużyny, kończąc mecz ze znakomitą skutecznością 67 proc.

- Czułem się dobrze od samego początku meczu, a po każdym zdobytym punkcie coraz bardziej utwierdzałem się w przekonaniu, że to może być mój wieczór. I od drugiego seta właśnie tak było. Złapałem ogromną pewność siebie, czułem, że jestem w znakomitej dyspozycji, ale nie spodziewałem się, że zdobędę aż tyle punktów - powiedział Antow w rozmowie z bułgarskim Sportal.bg.

45 punktów w jednym meczu to nie tylko osobisty rekord Antowa (dotychczas jego najlepszym osiągnięciem było 37 punktów, zdobyte jeszcze w barwach Lewskiego Sofia), ale i całej ligi francuskiej. Poprzedni należał do Holendra Nimira Abdel-Aziza, który w 2017 roku, grając w barwach Stade Poitevin Poitiers, zakończył mecz z dorobkiem 42 "oczek".

Dorian Rougeiron, trener Tourcoing LM, zdradził zaś w rozmowie z dziennikiem "L'Equipe", że Bułgar nazywany jest teraz przez kolegów "Czterdziestka Piątka".

Wenisław Antow ze 188 punktami na koncie awansował na trzecie miejsce w klasyfikacji najlepiej punktujących zawodników Marmara SpikeLigue. Liderem pozostaje Polak Dawid Dulski z Nicei, który ma w dorobku 217 "oczek".

Co ciekawe, Antow w poprzednim sezonie mocno dał się we znaki siatkarzom... Jastrzębskiego Węgla, notując w meczu Ligi Mistrzów (jeszcze jako zawodnik Lewskiego) z polską drużyną aż 7 asów serwisowych!