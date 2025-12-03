"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Ewa Pajor kontra Robert Kubica. Oddaj swój głos!

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" to plebiscyt, którego zamierzeniem jest wskazanie najlepszego sportowca upływającego roku - zwycięzcę wybierają Czytelnicy Interii Sport w ramach głosowania odbywającego się poprzez specjalnie przygotowane ankiety zamieszczone w serwisie.



W pierwszym etapie zabawy Użytkownicy wskazali najlepszą szesnastkę kandydatów i kandydatek, którzy przeszli następnie do 1/8 finału - teraz ich wybrańców czekają pojedynki w trybie pucharowym.



Bohaterami następnego z nich są piłkarka Ewa Pajor oraz kierowca wyścigowy Robert Kubica. Wybierz swojego faworyta i weź udział w ankiecie!



"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025. Ewa Pajor kontra Robert Kubica - kto powinien awansować do kolejnej fazy?



Ewa Pajor - kapitan reprezentacji Polski piłkarek nie tylko miała okazję prowadzić kadrę "Biało-Czerwonych" w historycznych, pierwszych mistrzostwach Europy z udziałem naszej kadry, ale przede wszystkim zapisała się złotymi zgłoskami w dziejach FC Barcelona. Polka i jej koleżanki wywalczyły - podobnie, jak męska kadra FCB - Superpuchar i Puchar Hiszpanii, a także mistrzostwo kraju. W Lidze Mistrzów z kolei "Blaugrana" musiała uznać wyższość jedynie Arsenalu w wielkim finale. Ponadto Polka pobiła rekord klubu jeśli chodzi o liczbę goli w jednym sezonie - odnotowała dokładnie 43 trafienia.



Robert Kubica - fani polskiego motorsportu w tym sezonie z pewnością nie mogli narzekać na brak wrażeń. W długofalowej walce o awans do F1 jest kilku młodych kierowców, a w wyścigach długodystansowych na podium dwukrotnie stawał właśnie Kubica. Krakowianin dołączył w tym roku do elitarnego grona zaledwie trzech kierowców, którzy na przestrzeni całej kariery zwyciężyli wyścig Formuły 1 i długodystansowych mistrzostw świata (WEC). Polak wraz z Philipem Hansonem i Yifeiem Ye zajął drugie miejsce w Katarze i triumfował podczas zmagań 24h Le Mans. Dobre wyniki sprawiły, że hypercar z numerem 83 do samego końca walczył o mistrzostwo świata. Ostatecznie ekipa Polaka zdobyła drugie miejsce i tytuł wicemistrzowski.



Ankieta dostępna jest TUTAJ.

Interia Sport