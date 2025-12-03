Asysta Zalewskiego w Pucharze Włoch! Wyniki i skróty środowych meczów Coppa Italia

Reprezentant Polski Nicola Zalewski zanotował asystę w meczu 1/8 finału Pucharu Włoch pomiędzy Atalantą Bergamo a Genoą. Piłkarz "Niebiesko-Czarnych" popisał się w 19. minucie świetnym dośrodkowaniem z lewej strony boiska wprost na głowę Berata Djimsitiego, który trafił na 1:0.

Atalanta ostatecznie wygrała 4:0, a pozostałe trzy bramki dla podopiecznych trenera Raffaele Palladino zdobyli Marten de Roon, Mario Pasalic oraz Honest Ahanor. Warto nadmienić, że goście kończyli to spotkanie w "dziesiątkę" po tym, jak Seydou Fini już w 36. minucie spotkania został ukarany czerwoną kartką.

Zalewski rozegrał pełne 90 minut, a ekipa z Bergamo pewnie zameldowała się w ćwierćfinale Coppa Italia. Tam czeka już Juventus, który dzień wcześniej pokonał Udinese 2:0 po samobójczym trafieniu Matteo Palmy i rzucie karnym wykorzystanym przez Manuela Locatellego.

ZOBACZ TAKŻE: Juventus pierwszym ćwierćfinalistą Pucharu Włoch. Koniec marzeń ekipy Polaka

W pozostałych środowych starciach 1/8 finału Napoli zagra z Cagliari, a później Inter Mediolan Piotra Zielińskiego podejmie Venezię.

Transmisja spotkań Pucharu Włoch na sportowych antenach Polsatu. Pełną rozpiskę transmisji spotkań zaplanowanych na środę i czwartek znajdziecie TUTAJ.

Wyniki i skróty środowych meczów 1/8 finału Pucharu Włoch:

Atalanta Bergamo - Genoa 4:0 (1:0)

Bramki: Berat Djimsiti 19, Marten de Roon 54, Mario Pasalic 82, Honest Ahanor 90+1.

Atalanta: Marco Sportiello - Berat Djimsiti (60. Marco Brescianini), Isak Hien, Sead Kolasinac (60. Honest Ahanor) - Raoul Bellanova (74. Lorenzo Bernasconi), Mario Pasalic, Marten de Roon, Nicola Zalewski - Charles De Ketelaere (60. Lazar Samardzic), Gianluca Scamacca, Kamaldeen Sulemana (21. Daniel Maldini).

Genoa: Benjamin Siegrist - Brooke Norton-Cuffy (78. Lorenzo Venturino), Sebastian Otoa, Johan Vasquez - Mikael Egill Ellertsson, Patrizio Masini, Morten Frendrup (71. Jean Onana), Nicolae Stanciu (71. Hugo Francisco Cuenca Martinez), Seydou Fini - Jeff Ekhator (71. Caleb Ekuban), Valentin Carboni (46. Alessandro Marcandalli).

Czerwona kartka: Seydou Fini.

Sędziował: Mario Perri (Włochy).

18:00 - Napoli - Cagliari

21:00 - Inter Mediolan - Venezia