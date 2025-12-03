Co dalej z karierą Sereny Williams? To wtedy mogłaby wrócić najwcześniej

„O mój Boże. NIE wracam. Ten pożar to istne szaleństwo” – napisała na platformie X w reakcji na burzę medialną. Wywołała ją publikacja dziennika „New York Times”, który podał, że Williams zarejestrowała się w systemie ITIA.

23-krotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych nie grała od 2022 roku, ale unikała słowa „emerytura”.

„Powiadomiła nas, że chce wrócić do systemu. Nie wiem, czy to oznacza, że wróci, czy też chce dać sobie taką szansę. Mogę tylko powiedzieć, że wróciła do systemu i będzie musiała zarejestrować swoje miejsce pobytu” – powiedział rzecznik ITIA Adrian Bassett, cytowany przez „New York Times”.

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek wróciła na kort!

44-letnia Williams została wpisana do systemu antydopingowego ITIA, w ramach którego tenisiści muszą podać swoje miejsce pobytu i określone dane, aby przejść badania okresowe. Po zarejestrowaniu się w tym systemie, będzie musiała odczekać sześć miesięcy na powrót do zawodowego tenisa.

Rejestracja w systemie ITIA nastąpiła 6 października, co oznacza, że mogłaby wrócić na korty w kwietniu 2026 roku.

KN, PAP