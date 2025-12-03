Dla jednych to formalność, dla innych walka o przetrwanie. Co czeka Polaków w Europie?

O co walczą Polacy w Lidze Europy?



Kilkoro reprezentantów Polski występuje w zespołach liczących się o czołowe miejsca w Lidze Europy. Matty Cash to filar Aston Villi, która zagra na wyjeździe z Basel i jest blisko zagwarantowania sobie miejsca w TOP 8. Podobne plany ma FC Porto z Janem Bednarkiem i Jakubem Kiwiorem. Zespół ten zagra u siebie ze szwedzkim Malmo FF i jest zdecydowanym faworytem.

Karol Świderski i Bartłomiej Drągowski powalczą z Panathinaikosem o zwycięstwo z Viktorią Pilzno. Szansę na występ w Romie ma Jan Ziółkowski. Rzymianie zagrają na trudnym terenie w Glasgow z tamtejszym Celtikiem.

Miejsce w składzie PAOK powinien utrzymać Tomasz Kędziora, a ekipa z greckich Salonik zagra na wyjeździe z Łudogorcem Razgrad. Polscy kibice zwrócą też uwagę na Sebastiana Szymańskiego, który gra w Fenerbahce. Zespół ze Stambułu zagra w Norwegii z Brann Bergen.

Cztery polskie kluby w Lidze Konferencji UEFA



W fazie ligowej Ligi Konferencji UEFA oglądamy aż cztery polskie drużyny. Najbliżej awansu do fazy pucharowej są Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok, które mają po osiem punktów. W czwartek 11 grudnia Raków zagra ze Zrinjskim Mostarem, a Jagiellonia podejmie u siebie Rayo Vallecano.

Tego dnia zobaczymy też domowy mecz Lecha Poznań z niemieckim FSV Mainz oraz wyjazdowe starcie Legii Warszawa z Noah z Armenii. W przypadku Kolejorza i Legii liczą się tylko zwycięstwa. Nie będzie o nie łatwo. Transmisje z meczów polskich drużyn dostępne będą na sportowych antenach Polsatu wraz ze studiem eksperckim.

Pozostali Polacy w Lidze Konferencji UEFA



Nie brakuje innych polskich akcentów w Lidze Konferencji UEFA. W słoweńskim Celje występuje Łukasz Bejger, a jego zespół zagra na wyjeździe z Rijeką. Na kolejny występ w Mainz liczy Kacper Potulski, który chce zaskoczyć zawodników Lecha.

W AEK Larnaka gra Karol Angielski. Cypryjczycy zagrają na wyjeździe z Hacken. Na minuty w barwach Omonii liczą Mateusz Musiałowski i Mariusz Stępiński. Zespół z Nikozji w czwartek 11 grudnia zagra na wyjeździe z Rapidem Wiedeń. Na kolejne bramki w KuPS polować będzie Piotr Parzyszek. Finowie podejmą u siebie Lausanne-Sport. Nie zabraknie emocji.

