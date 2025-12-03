Giro d'Italia 2026 rozpocznie się w... Bułgarii. Pierwsza taka sytuacja w historii

1 grudnia w Rzymie, podczas uroczystego wydarzenia, zaprezentowano całą trasę Wyścigu Dookoła Włoch. Przed kolarzami dwadzieścia jeden etapów rywalizacji, podczas których w nieco ponad trzy tygodnie przejadą łącznie 3 459 km. Na linii startu zawodnicy ustawią się w Nessebarze, a ostatni raz finiszować będą w Rzymie. Po raz pierwszy w historii Giro d'Italia zagości w Bułgarii.





ZOBACZ TAKŻE: Co dalej z karierą Sereny Williams? To wtedy mogłaby wrócić najwcześniej



Początek Wyścigu Dookoła Włoch poza Półwyspem Apenińskim nie jest jednak żadną nowością. Grande Partenza, czyli uroczysty start zmagań i początkowe etapy, często mają miejsce w innych krajach. Ma to na celu przede wszystkim promocję Giro d'Italia. Edycja rozpoczynająca się w Bułgarii będzie szesnastą w historii, która nie wystartuje we Włoszech.





Wielki tour w przeszłości gościł między innymi w Holandii, Belgii czy na Węgrzech. Wyścig w zeszłym roku rozpoczynał się w Albanii, teraz najlepsi kolarze na świecie udadzą się do Bułgarii. Zaplanowano tam trzy etapy zmagań, następnie zawody przeniosą się oczywiście na teren Włoch.





109 edycja Giro d'Italia odbędzie się w dniach 8–31 maja 2026.



W zeszłym roku w klasyfikacji generalnej triumfował Brytyjczyk - Simon Yates.

ST, Polsat Sport