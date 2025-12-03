Hitowy transfer byłej gwiazdy PlusLigi. O miejsce w składzie powalczy z Tomaszem Fornalem

Dick Kooy, holenderski przyjmujący, zmienia klub. 38-latek został nowym zawodnikiem Ziraatu Bankasi Ankara, w którym o miejsce w składzie będzie rywalizował między innymi z Tomaszem Fornalem!

Holender do niedawna był zawodnikiem rosyjskiego Dynama Ural Ufa, ale mimo podpisania rocznego kontraktu wytrwał w tamtejszej lidze zaledwie kilka miesięcy.

 

"Doświadczony przyjmujący Dick Kooy będzie kontynuował sezon w Ziraacie Bankasi Ankara. Witaj w naszej rodzinie" - podał turecki klub za pośrednictwem mediów społecznościowych.

 

O tym, że Kooy może trafić do Efeler Ligi, tamtejsze media informowały już we wtorek (2 listopada), po tym, jak 38-latek był widziany w hali podczas meczu Ziraatu z Galatasaray.

 

Dla Holendra będzie to już czwarte w karierze podejście do ligi tureckiej. W latach 2015-2017 był zawodnikiem Halkbanku Ankara, w sezonie 2023/2024 grał w Fenerbahce Stambuł, a rozgrywki 2024/2025 ponownie spędził w Halkbanku.

 

Polscy kibice doskonale znają Kooya również z parkietów PlusLigi. 38-latek ma w siatkarskim CV występy w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, z którą zdobył Puchar Polski, a także PGE GiEK Skrze Bełchatów.

 

W Ziraacie Bankasi Ankara Holender będzie rywalizował o miejsce w składzie między innymi z... Tomaszem Fornalem, który trafił do Turcji przed sezonem 2025/2026.

 

