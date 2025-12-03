Jedną nogą w Lidze Mistrzów. Stawka jeszcze nigdy nie była tak wielka

Ekstraklasa na 12. miejscu w rankingu UEFA



W czwartek 27 listopada aż trzy polskie drużyny zgarnęły komplet punktów w fazie ligowej Ligi Konferencji UEFA. Swoje mecze wygrały:

· Raków Częstochowa

· Lech Poznań

· Jagiellonia Białystok.

Dało to kolejny zastrzyk punktowy do rankingu UEFA, który decyduje o losie polskich drużyn w eliminacjach do europejskich pucharów. Na ten moment Ekstraklasa ma dokładnie 40.375 pkt. Daje to jej 12. miejsce w rankingu. Polska liga stopniowo buduje swoją pozycję. Strata do Grecji to już tylko 0,937 pkt.

Na 10. miejscu jest liga czeska, która nad Ekstraklasą ma przewagę 3,925 pkt. Nasze zespoły muszą też zwracać uwagę na to, co za ich plecami. Kolejne miejsca w zestawieniu zajmują Norwegia i Dania, i przewaga Ekstraklasy nad tymi ligami to kolejno 1,988 i 2,394 pkt.

O co walczą polskie kluby?



Utrzymanie 12. pozycji na koniec tego sezonu sprawi, że od sezonu 2027/28 mistrz Polski rozpoczynałby walkę w Europie od IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów. To oznaczałoby, że tylko jeden dwumecz dzieli go od tych prestiżowych rozgrywek. Nawet w przypadku porażki mistrz Polski miałby zapewnione miejsce w fazie ligowej Ligi Europy.

Do tego trzecia drużyna Ekstraklasy i zdobywca Pucharu Polski zaczynałyby grę od IV rundy eliminacji Ligi Europy, co oznaczałoby minimum pewną grę w fazie ligowej Ligi Konferencji UEFA.

Marzeniem jest 10. miejsce w rankingu



Dla polskich zespołów marzeniem jest awans z Ekstraklasą na 10. miejsce w rankingu UEFA. Dzięki temu od sezonu 2027/28 mistrz Polski miałby zapewnione miejsce w fazie ligowej Ligi Mistrzów bez konieczności gry w eliminacjach. To tylko potwierdza, że stawka jest bardzo wysoka.

Najważniejsze rozgrywki klubowe w Europie już dawno nie były tak blisko. Wiele zależy od tego, jak w Lidze Konferencji dalej spisywać się będą Raków Częstochowa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa.

Cień szansy na zajęcie drugiego miejsca w tym sezonie



Tli się też nadzieja, że Ekstraklasa zajmie miejsce w TOP 2 w tym sezonie w zestawieniu współczynnika UEFA. Na ten moment w sezonie 2025/26 polskie kluby wywalczyły 9.375 pkt, co daje im piąte miejsce na Starym Kontynencie. Na przestrzeni całego sezonu strata do czołowych drużyn powinna jednak rosnąć. O utrzymanie tak dobrej pozycji będzie niezwykle trudno.

Polsat Sport