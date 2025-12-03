Jest medal! Kolejne podium Polaków na ME
Polscy pływacy wywalczyli brązowy medal w sztafecie mieszanej 4x50 m stylem zmiennym w mistrzostwach Europy na krótkim basenie w Lublinie. Złoty zdobyli Włosi, a srebrny Holendrzy.
Katarzyna Wasick
W finale biało-czerwoni startowali w składzie: Aleksander Styś, Jan Kałusowski, Kornelia Fiedkiewicz i Katarzyna Wasick. W eliminacjach zamiast Wasick płynęła Julia Maik.
To trzeci medal Polaków w tej imprezie. We wtorek w sztafetach 4x50 m st. dowolnym brąz zdobyły kobiety, a srebro mężczyźni.