Juventus pierwszym ćwierćfinalistą Pucharu Włoch. Koniec marzeń ekipy Polaka

Juventus wygrał u siebie z Udinese 2:0 (1:0) i jako pierwszy awansował do ćwierćfinału Pucharu Włoch. Cały mecz w drużynie gości rozegrał piłkarz reprezentacji Polski Adam Buksa.

Adam Buksa i jego Udinese odpadli z Pucharu Włoch

Gospodarze objęli prowadzenie w 23. minucie po samobójczym trafieniu Matteo Palmy. Wynik ustalił w 68. minu z rzutu karnego Manuel Locatelli, który rozgrywał jubileuszowy, 200. mecz w barwach „Juve”.

 

W środę i czwartek odbędzie się kolejnych pięć meczów 1/8 finału, a dwa pozostałe zaplanowano na styczeń 2026 roku. Trofeum broni Bologna Łukasza Skorupskiego, która w czwartek będzie podejmować Parmę.

