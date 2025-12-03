Juventus pierwszym ćwierćfinalistą Pucharu Włoch. Koniec marzeń ekipy Polaka
Juventus wygrał u siebie z Udinese 2:0 (1:0) i jako pierwszy awansował do ćwierćfinału Pucharu Włoch. Cały mecz w drużynie gości rozegrał piłkarz reprezentacji Polski Adam Buksa.
Adam Buksa i jego Udinese odpadli z Pucharu Włoch
Gospodarze objęli prowadzenie w 23. minucie po samobójczym trafieniu Matteo Palmy. Wynik ustalił w 68. minu z rzutu karnego Manuel Locatelli, który rozgrywał jubileuszowy, 200. mecz w barwach „Juve”.
W środę i czwartek odbędzie się kolejnych pięć meczów 1/8 finału, a dwa pozostałe zaplanowano na styczeń 2026 roku. Trofeum broni Bologna Łukasza Skorupskiego, która w czwartek będzie podejmować Parmę.Przejdź na Polsatsport.pl
