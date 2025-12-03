Kolejne świetne występy polskich pływaków na ME w Lublinie. W środę będą walczyć o następne medale

Biało-czerwoni, płynący w składzie z dwiema wtorkowymi medalistkami Kornelią Fiedkiewicz i Julią Maik oraz Aleksandrem Stysiem i Janem Kałusowskim, uzyskała siódmy czas eliminacji. Finał zaplanowano na godz. 20.34 i będzie to ostatnia konkurencja w środowy wieczór. Z kolei dzień później w finale rywalizacji na 1500 metrów popłynie Bartosz Kapała, który uzyskał piąty czas eliminacji.

Także inni reprezentanci Polski pokazali się w środowy poranek w Aqua Lublin z bardzo dobrej strony. Na dystansie 200 metrów stylem dowolnym szósty czas uzyskał wtorkowy srebrny medalista Kamil Sieradzki, a do półfinału awansował tez Krzysztof Chmielewski, który był szesnasty.

- Jestem bardzo zadowolony. Szczerze mówiąc plan na ten start był inny, bo chciałem popłynąć spokojniej, ale bardzo dobry czas uzyskał Krzysiu Chmielewski, a wiadomo było, że tylko dwóch Polaków może awansować dalej. Trzeba było zatem popłynąć szybciej i walczyć od samego rana. Te dwa pierwsze dni pokazały, że forma jest dobra, więc po południu będę starał się jeszcze ten wynik poprawić – komentował Sieradzki, który latem w Singapurze na tym samym dystansie, ale na pływalni pięćdziesięciometrowej, zajął piąte miejsce w finale mistrzostw świata. Do półfinału nie przebili się dwaj pozostali startujący na tym dystansie w Lublinie Polacy - Ksawery Masiuk był 23., a 16-letni Aleksander Bluj był 56.

Na dystansie 200 metrów stylem dowolnym rywalizowały także dwie reprezentantki Polski – pochodząca ze Stanów Zjednoczonych Justina Kozan oraz wtorkowa medalistka w sztafecie Barbara Leśniewska. Do półfinału awansowała tylko Kozan, która uzyskała piętnasty czas.

- Po medalu było bardzo ciężko zasnąć. Przewracałam się z boku na bok, z pleców na brzuch, bo emocje dały o sobie znać. Zasnęłam dopiero koło drugiej w nocy, więc rano na rozgrzewce była kotłowanina. Jedno z moich marzeń już zostało spełnione, więc mogę je powiększać. I za rok mierzyć wyżej, może w złoto, a może w indywidualny medal. Ja tu zbieram ogromne doświadczenia, bardzo dużo się uczę, staram się oglądać inne zawodniczki, by zobaczyć, jak one szykują się na tak ważne zawody – mówiła piętnastoletnia Leśniewska, która jest

najmłodszą reprezentantką Polski podczas mistrzostw w Lublinie.

Ostatnim startującym w porannej sesji w środę Polakiem był 17-letni Mikołaj Litborski, który był szesnastym zawodnikiem w rywalizacji na 1500 metrów. Organizację mistrzostw Europy w Polsce wsparły Ministerstwo Sportu i Turystyki, Orlen oraz marki Lotto i DrWitt.

Jeszcze w środę polscy kibice, którzy w trakcie wieczornych sesji wypełniają trybuny pływalni Aqua Lublin, będą mieli spore emocje, bo w programie są trzy finały z udziałem biało-czerwonych – o godz. 19.10 na 200 metrów stylem grzbietowym powalczy lublinianka Adela Piskorska, o 20.04 zaplanowany jest finał 100 metrów stylem klasycznym z udziałem Dominiki Sztandery, a pół godziny później rozpocznie się finał sztafet mieszanych 4x50 metrów stylem zmiennym. Ponadto o miejsca w finałach rywalizować będą na 200 metrów stylem dowolnym Justina Kozan, Krzysztof Chmielewski i Kamil Sieradzki.