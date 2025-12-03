Kolejne zwycięstwo San Antonio Spurs. Dobry mecz Sochana

Jeremy Sochan pomógł San Antonio w odniesieniu zwycięstwa nad Memphis Grizzlies. Polak był jednym z wpływowych zawodników zespołu i przyczynił się do wygranej.

Gracz Memphis Grizzlies w niebieskim stroju z numerem 77 próbuje oddać rzut, podczas gdy obrońcy San Antonio Spurs próbują go zatrzymać.
Zwycięstwo San Antonio Spurs nad Memphis Grizzlies

Reprezentant Polski Jeremy Sochan zdobył 11 punktów dla San Antonio Spurs w wygranym 126:119 meczu u siebie z Memphis Grizzlies w koszykarskiej lidze NBA. Kolejne zwycięstwo odnieśli Oklahoma City Thunder, pokonując Golden State Warriors 124:112.

 

Sochan, który opuścił początek sezonu z powodu kontuzji nadgarstka, ponownie był rezerwowym. Tym razem przebywał na parkiecie 18 minut, trafił pięć z sześciu rzutów z gry i jedyny wolny. Miał też sześć zbiórek, dwa przechwyty i jedną asystę.

 

Liderem Spurs był Harrison Barnes, który zdobył 31 punktów. De'Aaron Fox dołożył 29 pkt. Po stronie Grizzlies najskuteczniejszy był Cam Spencer - 21.

 

Spotkanie w San Antonio było bardzo wyrównane. Prowadzenie zmieniało się aż 23 razy, a 12-krotnie na tablicy wyników był remis. Żadnej z drużyn nie udało się odskoczyć na więcej niż siedem punktów.

 

Na niespełna cztery minuty przed końcem meczu Grizzlies prowadzili 113:110. Od tego momentu Spurs zdobyli 10 punktów, a rywale tylko dwa. Wypracowanej przewagi gospodarze już nie roztrwonili.

 

"Ostrogi" w kolejnym już meczu wystąpiły bez Victora Wembanyamy. Francuski gwiazdor pauzuje z powodu naciągnięcia mięśni lewej łydki.

 

Spurs zajmują czwarte miejsce w Konferencji Zachodniej z bilansem 14-6. Kolejny mecz rozegrają w środę na wyjeździe z Orlando Magic (13-8).

 

Najlepsza jest ekipa Thunder. W San Francisco broniący tytułu mistrzowskiego zawodnicy z Oklahoma City odnieśli 21. zwycięstwo w sezonie. Na koncie mają tylko jedną porażkę.

 

Liderem Thunder tradycyjnie był Shai Gilgeous-Alexander. Zdobył 38 punktów i tym samym zanotował 94. mecz z rzędu z co najmniej 20 punktami. Dłuższą serię miał tylko nieżyjący już gwiazdor NBA z lat 60. i 70. XX wieku Wilt Chamberlain - 126.

 

Zespół z Oklahoma City zdecydowanie prowadzi w Konferencji Zachodniej. Na Wschodzie liderami są Detroit Pistons (17-4), którzy we wtorek pauzowali.

