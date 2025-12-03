Kolejne zwycięstwo San Antonio Spurs. Dobry mecz Sochana

Reprezentant Polski Jeremy Sochan zdobył 11 punktów dla San Antonio Spurs w wygranym 126:119 meczu u siebie z Memphis Grizzlies w koszykarskiej lidze NBA. Kolejne zwycięstwo odnieśli Oklahoma City Thunder, pokonując Golden State Warriors 124:112.

Sochan, który opuścił początek sezonu z powodu kontuzji nadgarstka, ponownie był rezerwowym. Tym razem przebywał na parkiecie 18 minut, trafił pięć z sześciu rzutów z gry i jedyny wolny. Miał też sześć zbiórek, dwa przechwyty i jedną asystę.

Liderem Spurs był Harrison Barnes, który zdobył 31 punktów. De'Aaron Fox dołożył 29 pkt. Po stronie Grizzlies najskuteczniejszy był Cam Spencer - 21.

Spotkanie w San Antonio było bardzo wyrównane. Prowadzenie zmieniało się aż 23 razy, a 12-krotnie na tablicy wyników był remis. Żadnej z drużyn nie udało się odskoczyć na więcej niż siedem punktów.

Na niespełna cztery minuty przed końcem meczu Grizzlies prowadzili 113:110. Od tego momentu Spurs zdobyli 10 punktów, a rywale tylko dwa. Wypracowanej przewagi gospodarze już nie roztrwonili.

"Ostrogi" w kolejnym już meczu wystąpiły bez Victora Wembanyamy. Francuski gwiazdor pauzuje z powodu naciągnięcia mięśni lewej łydki.

Spurs zajmują czwarte miejsce w Konferencji Zachodniej z bilansem 14-6. Kolejny mecz rozegrają w środę na wyjeździe z Orlando Magic (13-8).

Najlepsza jest ekipa Thunder. W San Francisco broniący tytułu mistrzowskiego zawodnicy z Oklahoma City odnieśli 21. zwycięstwo w sezonie. Na koncie mają tylko jedną porażkę.

Liderem Thunder tradycyjnie był Shai Gilgeous-Alexander. Zdobył 38 punktów i tym samym zanotował 94. mecz z rzędu z co najmniej 20 punktami. Dłuższą serię miał tylko nieżyjący już gwiazdor NBA z lat 60. i 70. XX wieku Wilt Chamberlain - 126.

Zespół z Oklahoma City zdecydowanie prowadzi w Konferencji Zachodniej. Na Wschodzie liderami są Detroit Pistons (17-4), którzy we wtorek pauzowali.

PAP