Kontuzja gwiazdy Barcelony! Właśnie poznał diagnozę

Piłkarz reprezentacji Hiszpanii i Barcelony Dani Olmo, zdobywca jednej z bramek we wtorkowym meczu ligowym z Atletico Madryt (3:1), doznał zwichnięcia lewego barku i będzie pauzować co najmniej miesiąc - poinformował w środę kataloński klub.

Piłkarz Barcelony, Dani Olmo, odnosi kontuzję podczas meczu, wspierany przez personel medyczny.
fot. PAP
Piłkarz reprezentacji Hiszpanii i Barcelony Dani Olmo

Mistrz Europy z 2024 roku trafił do siatki w 65. minucie z Atletico, wówczas na 2:1, ale przypłacił to upadkiem na murawę, co - jak się okazało - miało dla niego fatalne skutki.

 

Z powodu kontuzji 27-letni Olmo opuści co najmniej trzy mecze Primera Division (z Betisem Sewilla, Osasuną i Villarrealem) oraz spotkanie Ligi Mistrzów z Eintrachtem Frankfurt. Pod dużym znakiem zapytania stoi jego występ w turnieju o Superpuchar Hiszpanii na początku stycznia w Arabii Saudyjskiej.

 

To kolejny problem dla trenera Hansiego Flicka w drugiej linii, ponieważ brakuje mu już Fermina Lopeza i Gaviego. Barcelona jest aktualnym mistrzem Hiszpanii i liderem tabeli.

 

W meczu z Atletico, rozegranym awansem z 19. kolejki, wystąpił Robert Lewandowski (Wojciech Szczęsny był rezerwowym). W pierwszej połowie 37-letni napastnik nie wykorzystał rzutu karnego, strzelając wysoko nad bramką. To już druga zmarnowana „jedenastka” przez Lewandowskiego w ciągu dwóch miesięcy - poprzednio 5 października w meczu z Sevillą (1:4). 

BS, PAP
