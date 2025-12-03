Koszmar Barcelony. Kolejny gwiazdor wypada z gry
FC Barcelona ma poważny problem. Choć pokonała we wtorek w lidze Atletico Madryt 3:1, to przedwcześnie boisko z urazem opuścił jeden z bohaterów tego meczu. "Jego powrót do gry w 2025 roku jest praktycznie niemożliwy" - przekazał dziennik "Sport".
- FC Barcelona pokonała Atletico Madryt 3:1 w hicie La Liga
- Robert Lewandowski zmarnował rzut karny dla Barcelony
- Dani Olmo doznał poważnego urazu zwichnięcia barku
- Powrót Olmo do gry w 2025 roku jest mało prawdopodobny
- Robert Lewandowski został zmieniony w 66. minucie meczu
FC Barcelona pokonała we wtorkowym hicie La Liga Atletico Madryt 3:1. Choć przegrywała po trafieniu Alexa Baeny, to jeszcze przed przerwą wyrównała za sprawą gola Raphinhi. Mogła nawet prowadzić, natomiast Robert Lewandowski w koszmarnym stylu wykonał rzut karny i piłka po jego strzale poleciała w trybuny. Po przerwie do siatki trafili jeszcze Dani Olmo oraz Ferran Torres.
27-letni pomocnik tuż po zdobyciu bramki niefortunnie upadł na ziemię i złapał się za bark. Momentalnie na jego twarzy pojawił się grymas bólu, a na boisku pojawił się sztab medyczny, który zarządził natychmiastową zmianę. Jak się okazuje, uraz jest poważny, gdyż według "Mundo Deportivo" doszło do zwichnięcia barku. Tamtejszy "Sport" dodał z kolei, że "jego powrót do gry w 2025 roku jest praktycznie niemożliwy". W klubie panują obawy, gdyż w listopadzie 2023 roku, grając wówczas dla RB Lipsk, Olmo przeszedł operację stawu barkowo-obojczykowego.
Na ten moment nie wiadomo, ile dokładnie będzie pauzował Hiszpan. Już w środę przejdzie on szczegółowe badania. Ostatecznie opuścił plac gry w 66. minucie, kiedy został zastąpiony przez Marcusa Rashforda. W tym samym momencie z murawy zszedł również rozczarowany Robert Lewandowski, którego zmienił Torres.
Kontuzja Olmo to kolejny problem Hansiego Flicka. Wciąż wyłączeni z gry są przecież inni środkowi pomocnicy: Gavi, Fermin Lopez oraz Frenkie de Jong. FC Barcelona po wtorkowym zwycięstwie awansowała za to na pozycję lidera tabeli La Liga, mając cztery punkty przewagi nad drugim Realem Madryt.