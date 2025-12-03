Koszmar Barcelony. Kolejny gwiazdor wypada z gry

FC Barcelona pokonała we wtorkowym hicie La Liga Atletico Madryt 3:1. Choć przegrywała po trafieniu Alexa Baeny, to jeszcze przed przerwą wyrównała za sprawą gola Raphinhi. Mogła nawet prowadzić, natomiast Robert Lewandowski w koszmarnym stylu wykonał rzut karny i piłka po jego strzale poleciała w trybuny. Po przerwie do siatki trafili jeszcze Dani Olmo oraz Ferran Torres.

27-letni pomocnik tuż po zdobyciu bramki niefortunnie upadł na ziemię i złapał się za bark. Momentalnie na jego twarzy pojawił się grymas bólu, a na boisku pojawił się sztab medyczny, który zarządził natychmiastową zmianę. Jak się okazuje, uraz jest poważny, gdyż według "Mundo Deportivo" doszło do zwichnięcia barku. Tamtejszy "Sport" dodał z kolei, że "jego powrót do gry w 2025 roku jest praktycznie niemożliwy". W klubie panują obawy, gdyż w listopadzie 2023 roku, grając wówczas dla RB Lipsk, Olmo przeszedł operację stawu barkowo-obojczykowego.

Na ten moment nie wiadomo, ile dokładnie będzie pauzował Hiszpan. Już w środę przejdzie on szczegółowe badania. Ostatecznie opuścił plac gry w 66. minucie, kiedy został zastąpiony przez Marcusa Rashforda. W tym samym momencie z murawy zszedł również rozczarowany Robert Lewandowski, którego zmienił Torres.

Kontuzja Olmo to kolejny problem Hansiego Flicka. Wciąż wyłączeni z gry są przecież inni środkowi pomocnicy: Gavi, Fermin Lopez oraz Frenkie de Jong. FC Barcelona po wtorkowym zwycięstwie awansowała za to na pozycję lidera tabeli La Liga, mając cztery punkty przewagi nad drugim Realem Madryt.