Lada chwila mecz z Lechem, a tu takie wieści. Trener stracił pracę
Duńczyk Bo Henriksen nie jest już trenerem FSV Mainz. Piłkarze tego klubu przegrali w minionej kolejce z Freiburgiem 0:4 i zajmują ostatnie miejsce w tabeli niemieckiej Bundesligi.
50-letni obecnie Henriksen pracował w zespole z Moguncji od lutego 2024 roku. Najpierw utrzymał drużynę w Bundeslidze, a w kolejnym sezonie wywalczył z nią prawo gry w Lidze Konferencji UEFA.
W obecnej edycji niemieckiej ekstraklasy jego podopieczni notowali jednak znacznie słabsze wyniki. W dwunastu kolejkach zdobyli tylko sześć punktów i zamykają tabelę.
Tymczasowo obowiązki Henriksena przejmie Benjamin Hoffmann, pracujący w tym klubie w roli trenera drużyny do lat 23.
11 grudnia FSV Mainz zagra z Lechem w Poznaniu w 5. kolejce fazy zasadniczej Ligi Konferencji.