MŚ piłkarek ręcznych wkraczają w decydującą fazę. Oto terminarz meczów Polek

Polska w rundzie wstępnej mundialu rozgrywanego na parkietach w Niemczech i Holandii znalazła się w grupie z Francją, Tunezją oraz Chinami. Na inaugurację turnieju podopieczne Arne Senstada pewnie pokonały Azjatki 36:20, a następnie zwyciężyły Tunezyjki 29:26. Zgodnie z przewidywaniami, najtrudniej było przeciwko "Trójkolorowym". Aktualne mistrzynie świata okazały się zbyt wymagającym przeciwnikiem i wygrały pewnie 42:28.

To jednak nie przeszkodziło Polkom zająć drugie miejsce w grupie i z dorobkiem dwóch punktów awansować do kolejnej fazy mistrzostw. W niej nasze zawodniczki zmierzą się z Argentyną, Holandią oraz Austrią. Na tym etapie mistrzostw zespoły zachowały dorobek punktowy z meczów przeciwko tym drużynom, które również wywalczyły awans.

ZOBACZ TAKŻE: MŚ piłkarek ręcznych: Ostateczna tabela "polskiej" grupy

A to oznacza, że Polki mają obecnie dwa "oczka" straty do prowadzących Francuzek i Austriaczek, które odniosły komplet zwycięstw. Awans do ćwierćfinału wywalczą dwie najlepsze ekipy z każdej z czterech sześciozespołowych grup.

Znamy już terminarz meczów Biało-Czerwonych. I tak oto na początek drugiej fazy mundialu nasza drużyna zmierzy się już 4 grudnia z Argentyną (godz. 15:30), natomiast dwa dni później zagra z Holandią (godz. 20:30). Na koniec rywalem będzie Austria. To spotkanie zaplanowano na 8 grudnia (godz. 18:00).

Terminarz meczów Polek na MŚ piłkarek ręcznych:

Polska - Argentyna (04.12) godz. 15:30

Polska - Holandia (06.12) godz. 20:30

Polska - Austria (08.12) godz. 18:00

Polsat Sport