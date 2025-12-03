Nie żyje mistrz NBA. Dzielił szatnie z Bryantem i O'Nealem

Zawodnik trafił do najlepszej koszykarskiej ligi świata w 1990 roku. Przez dziewięć sezonów bronił barw Los Angeles Lakers. W tym czasie dzielił szatnię z takimi gwiazdami jak Kobe Bryant czy Shaquille O’Neal. Campbell był bardzo istotną postacią drużyny "Jeziorowców", która z nim w składzie dwukrotnie dochodziła do wielkiego finału ligi.





ZOBACZ TAKŻE: Legendarny koszykarz NBA zakończył karierę



Koszykarz został jednak mistrzem NBA w barwach Detroit Pistons. Elden nie był kluczowym zawodnikiem tej ekipy, ale warto odnotować, że rywalem Pistons w 2004 w wielkim finale było właśnie Los Angeles Lakers.





Campbell w karierze rozegrał ponad 1000 meczów sezonu zasadniczego. W najlepszej lidze świata występował nieprzerwanie przez 15 sezonów.





Amerykanin wyróżniał się zaangażowaniem w grę defensywną. Licznik jego bloków na parkietach NBA zatrzymał się na liczbie 1 602. Daje mu to 35. miejsce na listach wszech czasów w tej statystyce.

ST, Polsat Sport