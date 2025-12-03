Nie żyje piłkarka. Miała zaledwie 39 lat

Piłka ręczna

Przykre informacje napłynęły z Rumunii. W wieku 39 lat zmarła Roxana Moise. Była piłkarka ręczna miała raka mózgu.

Zbliżenie na płonący znicz na ciemnym tle cmentarza nocą. Światło świecy jest jasne i rozchodzi się promienisto.
fot. PAP
Nie żyje Roxana Moise

O śmierci sportsmenki poinformował regionalny portal Vocea Valcii.

 

ZOBACZ TAKŻE: Świat tenisa w żałobie. Nie żyje prawdziwa legenda

 

"Z żalem w sercach ogłaszamy niespodziewaną śmierć Roxany Moise, byłej wyczynowej piłkarki ręcznej, instruktorki Kangoo Jumps i byłej zawodniczki Exatlon. W wieku zaledwie 39 lat zostawiła troje dzieci i całą społeczność, która ją kochała" - napisano w komunikacie. 

 

Kobieta w przeszłości uprawiała piłkę ręczna. Grała w zespole Oltchim Ramnicu Valcea. Po zakończeniu przygody z tą dyscypliną, została trenerką fitness. 

 

Rumunka była znana z programu "Exatlon", w którym sportowcy różnej maści oraz zwykli uczestnicy rywalizują ze sobą w specjalnie dobranych konkurencjach sportowych. Nie wygrała, ale dała się poznać szerszej publiczności. 

 

Moise zmagała się z nowotworem mózgu. Zmarła w wieku 39 lat, osierocając troje dzieci. 

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPIŁKA RĘCZNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Monika Kobylińska: Mam nadzieję, że mecze z Chinkami i Tunezyjkami wygramy bez większych problemów
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 