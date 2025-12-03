Nie żyje piłkarka. Miała zaledwie 39 lat
Przykre informacje napłynęły z Rumunii. W wieku 39 lat zmarła Roxana Moise. Była piłkarka ręczna miała raka mózgu.
O śmierci sportsmenki poinformował regionalny portal Vocea Valcii.
"Z żalem w sercach ogłaszamy niespodziewaną śmierć Roxany Moise, byłej wyczynowej piłkarki ręcznej, instruktorki Kangoo Jumps i byłej zawodniczki Exatlon. W wieku zaledwie 39 lat zostawiła troje dzieci i całą społeczność, która ją kochała" - napisano w komunikacie.
Kobieta w przeszłości uprawiała piłkę ręczna. Grała w zespole Oltchim Ramnicu Valcea. Po zakończeniu przygody z tą dyscypliną, została trenerką fitness.
Rumunka była znana z programu "Exatlon", w którym sportowcy różnej maści oraz zwykli uczestnicy rywalizują ze sobą w specjalnie dobranych konkurencjach sportowych. Nie wygrała, ale dała się poznać szerszej publiczności.
Moise zmagała się z nowotworem mózgu. Zmarła w wieku 39 lat, osierocając troje dzieci.