Oleksiejczuk potwierdził. Dostał kolejną ofertę walki w UFC

Michał Oleksiejczuk po raz ostatni pojawił się w klatce w sierpniu, kiedy pewnie pokonał Geralda Meerschaerta w pierwszej rundzie na gali UFC 319 i zanotował drugie zwycięstwo z rzędu. Polak zdradził wówczas, że do końca roku chce odpocząć i skupić się na pojedynku brata Cezarego, natomiast w przyszłym zamierza powalczyć o awans do rankingu kategorii średniej.

30- latek ujawnił w środę, będąc w drodze do Las Vegas, że dostał właśnie ofertę na kolejny pojedynek. "To już chyba moje ostatnie piwko w tym roku. UFC ma dla mnie propozycję walki" - napisał na portalu X, zamieszczając zdjęcie ze wspomnianym trunkiem. Poproszony o nieco więcej szczegółów dodał: "Twardy gość. Można powiedzieć, że weteran bo ma sporo walk na koncie. Amerykanin".

Dziennikarz Bartłomiej Stachura wskazał: Jareda Cannoniera, Kelvina Gasteluma, Eryka Andersa, Edmena Shahbazyana, Dustina Stoltzfusa czy Andre Petroskiego jako potencjalnych rywali, którzy mają na koncie dziesięć lub więcej walk w UFC. Na ten moment starszy Oleksiejczuk musi się jednak skupić na występie Cezarego, który już 13 grudnia zadebiutuje w UFC w starciu z niegdyś pogromcą Alexa Pereiry Cesarem Almeidą.