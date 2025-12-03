Pewne zwycięstwo Bogdanki LUK Lublin. Mistrz Polski oddał tylko seta

Od początku mocne tempo w tym spotkaniu narzucili gospodarze, którzy choć oddali pierwszy punkty ekipie Trefla, to w kolejnych sześciu akcjach triumfowali raz za razem. Podopieczni trenera Stephane’a Antigi świetnie bronili tworząc sobie okazje do kontry. Gdańszczanie popełniali stosunkowo mało błędów w ataku, ale często byli podbijani w polu. To poskutkowało wysoką wygraną Bogdanki - 25:17.

W drugiej partii po stronie gości kompletnie posypała się skuteczność w ataku oraz przyjęciu. Zawodzili dotychczasowi liderzy ofensywy - Tobias Brand i Aliaksei Nasewicz, a w miejsce Piotra Orczyka na boisku pojawił się Damian Kogut. Bogdanka Luk również słabo przyjmowała zagrywki gości, ale nie musiała poprawiać tego elementu kompletnie dominując grę na siatce. Drugi set zakończył się wynikiem 25:18 i lublinianie byli o krok od zgarnięcia kompletu punktów w całym spotkaniu.

Najbardziej zacięty przebieg miała trzecia partia, gdzie Trefl wyraźnie wziął się za odrabianie strat z początku meczu. Do gry w dobrym stylu powrócił Brand, a swoje punkty z prawego skrzydła dokładał Nasewicz. Co ciekawe - na boisku zameldował się również Piotr Nowakowski, co oznaczało powrót wybitnego siatkarza na boiska PlusLigi po długiej przerwie.

Po drugiej stronie świetnie dysponowany był Wilfredo Leon oraz Jackson Young, którzy nie mieli większych problemów na wysokich piłkach. W końcu to Kanadyjczyk zapunktował ze skrzydła dając swojej ekipie piłkę meczową, ale znów odpowiedział Brand. Ostatecznie wszystkich pogodził Leon, który przy piłce setowej dla Trefla popełnił błąd w ataku.

Czwarty set to już potwierdzenie początku spotkania i wysokiej dyspozycji Bogdanki. Znów gospodarze świetnie bronili stwarzając sobie okazje do ataku, ale przede wszystkim doskonale blokowali zabraniając praktycznie dostępu do swojego boiska. W końcu sprawy we własne ręce wziął Kewin Sasak, ale ostatnia akcja należała do Branda, który popełnił błąd. Lublinianie zakończyli spotkanie pewnym zwycięstwem i wrócili na czołowe lokaty tabeli PlusLigi.

Bogdanka LUK Lublin - Energa Trefl Gdańsk 3:1 (25:17, 25:18, 27:29, 25:20)

MVP: Wilfredo Leon (Bogdanka LUK Lublin)

Bogdanka LUK Lublin: Marcin Komenda, Wilfredo Leon, Aleks Grozdanow, Jackson Young, Fynnian McCarthy, Kewin Sasak - Thales Hoss (libero) - Mateusz Malinowski, Daenan Gyimah, Hilir Henno, Maciej Czyrek (libero).

Energa Trefl Gdańsk: Paweł Pietraszko, Alaksiej Nasewicz, Tobias Christian Brand, Piotr Orczyk, Moustapha M’Baye, Joe Worsley - Voitto Koykka (libero) - Przemysław Stępień, Rafał Sobański, Damian Kogut, Piotr Nowakowski, Damian Schulz.

PI, Polsat Sport